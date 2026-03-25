Jorge Morán 25 MAR 2026 - 00:45h.

El portero estuvo con Manu Carreño en El Larguero

Joan García desvela cómo recibió la convocatoria con España y destaca las cualidades de Unai Simón, Raya y Remiro: "Me dio un abrazo"

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Joan García ya es una realidad de la Selección Española. En su primera convocatoria con la absoluta, en dónde ha sido recibido con los brazos abiertos por Luis de la Fuente, el del Barça se une a Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, en lo que supone la primera lista con cuatro porteros. Una llamada que para el catalán ha supuesto toda una sorpresa.

"No había hablado nada con Luis de la Fuente. Sí que me llamó cuando me lesioné para darme ánimos y saber como estaba, pero más de eso no", explicó el portero, al que le sorprendió la llamada de cuatro futbolistas en su posición. "No lo había hecho nunca. Creo que es bueno, en año de Mundial el seleccionador tiene que elegir los mejores. Cuanto más nos vea o nos conozca tendrá más argumentos para su decisión", apuntó.

Porque como ya dijo Luis de la Fuente y también destaca Joan, 'no sólo es en el terreno de juego'. "También es importante la convivencia y el hacer grupo. En un Mundial en el que estás tantos días concentrado, es importante también", opinó.

El posible debut con España en Cornellá

La Selección Española jugará en este parón ante Serbia en Villarreal y contra Egipto en Cornellá, en un estadio en el que no guardan muy buen recuerdo de Joan. Canterano del Espanyol, se marchó al Barcelona este mismo verano y, paradojas de la vida, podría debutar con la absoluta en su ex estadio.

"En cualquier campo me hace ilusión debutar. Es una casualidad y me hace ilusión", aclaró. Una convocatoria que ha llegado jugando en el equipo culé y no en el perico. "No he pensado si estaría en la Selección jugando en el Espanyol. Cuando estás en un equipo que juega Champions pues tienes más partidos y de más exigencia, y si vas a un Mundial los partidos son más así. El seleccionador ve como te desenvuelves en ese tipo de partido y tienes más posibilidades por esa razón", explicó.

El mejor portero del mundo para Joan García

Aunque muchos creen que Joan García parte con ventaja para ser el portero titular de la selección española en el Mundial, el catalán señala a uno de sus compañeros como 'el mejor del mundo'. "David Raya. Está haciendo un temporadón en la Premier League, además con una exigencia muy grande con el tema del balón parada o juegos de pie. Está a un nivel muy alto", opinó sobre su compañero en España.