Saray Calzada 24 MAR 2026 - 12:21h.

Luis de la Fuente tuvo una pequeña charla con Joan García antes de comenzar el entreno

Joan García celebra su convocatoria con España y aclara el susto con su lesión: "Tenía un poco de sobrecarga"

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Primer entreno de la Selección Española en este parón de marzo para disputar dos amistosos y uno de los protagonistas era Joan García. El portero del FC Barcelona es la primera vez que va a la absoluta. Desde hace muchos meses se viene reclamando su presencia en el equipo nacional. Sus paradas en el campo dieron muchos puntos al Espanyol la temporada pasada y lo está haciendo ahora también con el equipo culé. A Luis de la Fuente se le venía preguntando mucho por él y también fue así cuando convocó a cuatro porteros para esta ventana. En su primer entrenamiento, el seleccionador estuvo muy atento al guardameta como se puede ver en el vídeo superior.

Joan García saltó al campo con el resto de sus compañeros, pero se detuvo cuando escuchó que Luis de la Fuente le reclamaba. Tuvieron una pequeña charla que terminó en abrazo. Un gesto que demuestra que el seleccionador está más que pendiente de que se integre bien en el grupo.

Joan García quiere hacerse su hueco en la Selección

Una de las cosas que dijo en la rueda de prensa es que quería ver cómo convivían los cuatro. Hasta ahora Unai Simón, Álex Remiro y David Raya han sido los porteros fijos para Luis de la Fuente. Con Joan García la competencia aumenta y habrá que esperar para ver si en la lista para el Mundial de nuevo mete a los cuatro porteros o uno de ellos se queda fuera.

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La competencia en la Selección Española en todas las parcelas del campo es feroz y los meses que quedan son clave, pero la portería puede ser de lo más reñido. Joan García demuestra cada partido en el FC Barcelona que es uno de los mejores del mundo en este momento, pero delante tiene al portero que es líder con su equipo en la Premier, el que se ha clasificado con la Real Sociedad para la final de la Copa del Rey y el guardameta que más confianza tiene de Luis de la Fuente. Unai Simón ha sido titular hasta el momento y quizás su presencia en el campo puede estar más en el aire que nunca.