David Torres 27 MAR 2026 - 22:51h.

Oyarzabal, dos, y Víctor Muñoz fueron los goleadores

Alineaciones confirmadas de España y Serbia para el amistoso de preparación para el Mundial 2026

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VillarrealEspaña venció con comodidad a la Selección de Serbia por 3 goles a 0 en el Estadio de La Cerámica. El encuentro, de carácter amistoso, que se disputó tras suspenderse la Finalissima contra Argentina por el conflicto en Oriente Medio. Oyarzabal en dos ocasiones antes del descanso y el debutante Víctor Muñoz en la segunda sirvieron para doblegar con solvencia a la selección balcánica.

La Selección española afrontaba este viernes en Vila-real un amistoso ante Serbia marcado por el contexto: es una de las últimas pruebas internacionales antes del Mundial. El primer ejemplo de que no era una prueba más es que el riojano sacó un once muy titular. Y es que, no hay que olvidar que, más allá del resultado, el encuentro sirve para seguir perfilando la lista definitiva y medir el rendimiento de jugadores que apuran sus opciones. Los futbolistas lo sabían y, desde el principio, ninguno se dejó nada sin poner. El choque, especial para Álex Baena, que regresaba aa un escenario clave en su carrera, empezó con un tiro de este que se fue desviado por poco. Fue el preludio del 1-0.

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Lamine Yamal comenzó la carrera por la diestra, la puso al centro dónde Fermín habilitó para Oyarzabal que, al ver como Baena la dejaba pasar con clase, y llegando libre de marca, anotaba el 1-0. Es lo que le faltaba a España. Coreados por los olés de La Cerámica, en el 18 ya tenía otro palo, esta vez tras un tiro de Lamine Yamal.

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Birmanzevic respondía para encontrarse con un seguro Unai Simón, pero fue una tímida reacción porque el partido era un monólogo español. En el 32 Fermín obligaba a Milinkovic-Savic a estirarse, en el 35 marcaba, pero como se la llevó con la mano, no subió al marcador.

Oyarzabal sentencia, España se enfría

Oyarzabal se generó una gran ocasión en el 38, pero su tiro acabó en córner. No sería la última aparición del vasco. Al filo del descanso, Mikel la recibía en la frontal y la mandaba a la escuadra. 0-2

Tras el paso por vestuarios, De La Fuente sacó a Dani Olmo y Fornals, Serbia apretó tímidamente y llegó a marcar en el 50, pero fue anulado por un empujón previo sobre Cucurella. Birmancevic pedía el VAR (que no había) pero no quedaban dudas.

Víctor Muñoz debuta con gol

España se atascaba y el técnico sacó a Víctor Muñoz, que debutaba y lo hacía a lo grande, y a Ferran Torres y la fluidez regresó al ataque. Tanto es así, que el valenciano del Barça en el 71 se colaba como una exhalación hasta el área serbia, la dejaba de tacón y Muñoz, con 22 años, se estrenaba con España. Ahí es nada. 0-3.

El cuarto debió llegar a la jugada siguiente, pero Milinkovic Savic salvó el doble remate a bocajarro de Ferran Torres mientras De La Fuente sacaba a Yeremy Pino y Zubimendi. El técnico pidió ocho cambios y el séptimo fue Mosquera por Cubarsí. El canterano del Valencia CF, hoy en el Arsenal, debutaba con la Absoluta también.

Dani Olmo tuvo el cuarto en sus botas, pero el meta serbio le hizo la parada de la noche a bocajarro. España, no obstante, olía la sangre y los 20.482 espectadores que abarrotaron La Cerámica disfrutaban a pesar de que no hubo tiempo para más. Cómoda victoria y disfrutona de una España que se divirtió e hizo divertirse a los presentes.