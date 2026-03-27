Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 22:49h.

El delantero de la Real suma y sigue: va a más de un gol por partido

El árbitro anula un gol de Serbia a España por falta previa y Birmancevic pide el VAR, pero no hay

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Mikel Oyarzabal ha vuelto a demostrar que lo suyo con la camiseta de España está lejos de ser casualidad. El delantero de la Real Sociedad ha sido el hombre clave de la Selección Española en la primera mitad del partido ante Serbia, anotando dos auténticos golazos en los que no ha dejado opción al portero rival. Con dos zurdazos cargados de potencia e intención, el eibarrés ha adelantado a los de Luis De la Fuente por dos goles a cero y ha seguido sumando números en su ya de por sí abultada racha.

Y es que el delantero txuri urdin ha registrado nada menos que once goles en sus últimos diez partidos con la Selección Española. Una racha que comenzó en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League, donde anotó dos tantos a Países Bajos. También marcó en la final de la UEFA Nations League, que se saldó con derrota frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pese a todo, aquella noche Mikel Oyarzabal 'mojó' con España, aunque el título se lo llevarían los lusos.

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Posteriormente, en el mes de septiembre, en el primer partido clasificatorio para el Mundial el jugador anotó en el triunfo frente a Bulgaria, saldado con 0-3, se quedó sin marcar ante Turquía (aunque repartió tres asistencias) y ahora lleva nada menos que cinco partidos consecutivos marcando: uno a Georgia (2-0), otro a Turquía (4-0), otros dos a Georgia y una asistencia (0-4), otro más a Turquía (2-2) y, en el amistoso frente a Serbia, otros dos.

De este modo, Mikel Oyarzabal se convierte en el jugador con más goles (24 en 52 partidos) de esta convocatoria, adelantando a Ferran Torres (23 tantos en 54 duelos). Asimismo, se consagra como el segundo máximo goleador en activo de la Selección Española, tan solo por detrás de Álvaro Morata con 37 dianas. Así las cosas, el delantero se retiró sustituido en la segunda mitad, y ovacionado por el público presente en La Cerámica, con el reconocimiento y el cariño del público, y el reconocimiento del seleccionador.

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Tras el partido, el delantero eibarrés compareció ante los micrófonos de RTVE: "Contento de estar aquí, de sumar partidos y de poder ayudar al equipo. Cuando toque, como hoy con goles, cuando toque de otra manera. Intentar buscar siempre el bien colectivo e ir para arriba. Está claro que, por circunstancias, nos ha tocado jugar este partido pero teníamos claro que es la mejor manera de encarar lo que viene es intentando obtener resultados y sacar lo mejor de cada partido que juguemos. Tenemos la idea de competir, de ganar, darlo todo e intentar sacar lo positivo".

Y, sobre el hecho de que haya superado a Alfredo di Stéfano, Sergio Ramos y su compañero Ferran Torres, lo asumió con humildad: "Bueno, contento. No me hubiera imaginado poder estar ahí pero una vez que estás ahí sigues apretando y quieres conseguir cosas. Que los goles sirvan para ayudar al equipo y conseguir cosas", sentenció.