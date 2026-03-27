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Javier Tebas defiende de las críticas a Vinicius y le compara con Leo Messi: "Le dará un Mundial a Brasil"

La comparación de Javier Tebas entre Vinicius y Leo Messi
Javier Tebas, en LALIGA Futures. Diego Páez de Roque
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Varias son las favoritas para llevarse el Mundial 2026 entre las que están España, Argentina, Francia, Inglaterra... y, aunque no pase por un buen momento, nadie puede descartar a Brasil para lograr su sexta estrella. La canarinha afrontará la cita con Carlo Ancelotti en el banquillo y Vinicius Jr. como una de sus estrellas entre las críticas en su país, a las que ha respondido Javier Tebas comparándole con Leo Messi y la situación que vivía en Argentina.

El presidente de LALIGA ha respondido a las preguntas de los medios tras la jornada de este viernes en LALIGA Futures que se disputa en Brunete. Allí, el Real Madrid de Martín Casillas o Ethan Balboa, hijos de los exfutbolistas merengues, ha sido uno de los más destacados y el dirigente, además de reconocer el nivel madridista y realzar el torneo, ha respondido a la situación de Vini en su país.

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Javier Tebas tiró balones fuera primero ante la convocatoria del futbolista del Girona Vitor Reis con Brasil, pasándole la pelota a Carlo Ancelotti, y después respondió a las críticas sobre el jugador madridista: "En el caso de Vinicius les diría a todos los aficionados brasileños que a Messi también le criticaron y les dio el Mundial. Que tengan paciencia, que Vinicius les dará el Mundial también".

La redención de Leo Messi con Argentina que busca Vinicius con Brasil

Las críticas a Leo Messi por su nivel con Argentina fueron un habitual en la pasada década y llevaron al exfutbolista del Barça a retirarse momentáneamente de la Albiceleste tras perder la final del Mundial de 2014 y las de las Copas América de 2015 y 2016 ante Chile. Después llegaría su redención arrancando por el torneo continental de 2021 y, sobre todo, con el Mundial 2022 en el que logró la tercera estrella argentina y su segundo Balón de Oro del torneo tras Brasil 2014.

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A Vinicius Jr. también le falta un título con Brasil en una selección en la que, a falta de saber definitivamente si Neymar juega con la verde-amarela este verano, apunta como gran estrella junto a Raphinha. Sorprende ver sus cifras con la Canarinha ya que, en 46 partidos, apenas ha anotado ocho goles durante una trayectoria en la que ha jugado un Mundial y una Copa América.

Vinicius Jr., en un entrenamiento con Brasil
Vinicius Jr., en un entrenamiento con Brasil. Europa Press
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