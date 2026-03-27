Diego Páez de Roque Madrid, 27 MAR 2026 - 21:12h.

El Madrid necesitaba ganar por 4 goles de ventaja para clasificarse

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El Real Madrid le ha dado la vuelta a una situación con todo en contra. En los tres primeros partidos de la fase de grupo, el conjunto blanco logró ganar al Wydad de Casablanca con un contundente 4-0, pero a partir de ahí se complicó su clasificación.

En el último partido de la segunda jornada se enfrentaron al Real Betis, una de las revelaciones del Mundial sub12 de LALIGA Futures, y cayeron derrotados por 2-0. Su dinámica no terminó de mejorar en la mañana de la tercera jornada, ya que necesitaban ganar contra el Sevilla para no complicarse su clasificación y no pudieron pasar del 0-0 -siendo este el único resultado a gafas del torneo por el momento-.

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El equipo blanco se jugaba todo en el último partido de este viernes contra el Atlético de Madrid. Ambos con 4 puntos en sus casilleros, necesitaban ganar por amplias ventajas para igualar a puntos al Sevilla y superarle en el golaverage. Concretamente, los rojiblancos debían ganar por 5 goles y el Real Madrid por 4 para lograr sus objetivos.

Así consiguió el Real Madrid su clasificación a cuartos

El conjunto merengue salió convencido de poder realizar la gesta histórica y lo demostró en la primera jugada del partido, donde consiguieron el primero tras una presión alta.

Apenas pasaron dos minutos cuando, con los aficionados madridistas presentes en Brunete animando a los suyos, Ethan Balboa recibió en el borde del área rojiblanco y anotó el segundo cruzando el balón.

No fue ya hasta la segunda mitad cuando Hugo Mateo, de libre directo, anotó un golazo para así poner el 3-0 con varios minutos por delante y mantener el sueño por la clasificación.

El público del Real Madrid se hizo notar -aunque la afición del Atlético, con menos presencia, hizo mucho ruido durante todo el encuentro-, y empujó a los suyos hacia la gesta con un definitivo tanto de Aguilar.

Con este resultado, el Real Madrid consigue superar en golaverage al Sevilla FC y se clasifica en segundo puesto. Mañana por la mañana tendrán lugar los cuartos de final, donde el equipo blanco se enfrentará a uno de los favoritos del torneo como es el FC Barcelona.