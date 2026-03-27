Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
LaLiga Futures
Competicion:

El Real Madrid logra una gesta histórica ante el Atlético y deja al Sevilla fuera de LALIGA Futures

Los jugadores del Real Madrid celebrando la victoria contra el Atlético de Madrid
Los jugadores del Real Madrid celebrando la victoria contra el Atlético. (Fuente: LALIGA)
Compartir

El Real Madrid le ha dado la vuelta a una situación con todo en contra. En los tres primeros partidos de la fase de grupo, el conjunto blanco logró ganar al Wydad de Casablanca con un contundente 4-0, pero a partir de ahí se complicó su clasificación.

En el último partido de la segunda jornada se enfrentaron al Real Betis, una de las revelaciones del Mundial sub12 de LALIGA Futures, y cayeron derrotados por 2-0. Su dinámica no terminó de mejorar en la mañana de la tercera jornada, ya que necesitaban ganar contra el Sevilla para no complicarse su clasificación y no pudieron pasar del 0-0 -siendo este el único resultado a gafas del torneo por el momento-.

PUEDE INTERESARTE

El equipo blanco se jugaba todo en el último partido de este viernes contra el Atlético de Madrid. Ambos con 4 puntos en sus casilleros, necesitaban ganar por amplias ventajas para igualar a puntos al Sevilla y superarle en el golaverage. Concretamente, los rojiblancos debían ganar por 5 goles y el Real Madrid por 4 para lograr sus objetivos.

Así consiguió el Real Madrid su clasificación a cuartos

El conjunto merengue salió convencido de poder realizar la gesta histórica y lo demostró en la primera jugada del partido, donde consiguieron el primero tras una presión alta.

PUEDE INTERESARTE

Apenas pasaron dos minutos cuando, con los aficionados madridistas presentes en Brunete animando a los suyos, Ethan Balboa recibió en el borde del área rojiblanco y anotó el segundo cruzando el balón.

No fue ya hasta la segunda mitad cuando Hugo Mateo, de libre directo, anotó un golazo para así poner el 3-0 con varios minutos por delante y mantener el sueño por la clasificación.

El público del Real Madrid se hizo notar -aunque la afición del Atlético, con menos presencia, hizo mucho ruido durante todo el encuentro-, y empujó a los suyos hacia la gesta con un definitivo tanto de Aguilar.

Con este resultado, el Real Madrid consigue superar en golaverage al Sevilla FC y se clasifica en segundo puesto. Mañana por la mañana tendrán lugar los cuartos de final, donde el equipo blanco se enfrentará a uno de los favoritos del torneo como es el FC Barcelona.

Temas