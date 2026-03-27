Diego Páez de Roque Madrid, 27 MAR 2026 - 19:43h.

La afición de Boca Jrs no abonó a los suyos en Brunete

El Real Betis firma una jornada histórica ganando el derbi y al Real Madrid y logra la clasificación virtual en LALIGA Futures

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Un Superclásico siempre será el partido más importante para Boca Jrs y River Plate, da igual que estén en Argentina o en Brunete. Y eso es lo que ha demostrado la afición de Boca en el Mundial sub12 de LALIGA Futures.

Este viernes cierra la fase de grupos del torneo organizado por LALIGA y la Fundación José Ramón de la Morena. Esto, coincidiendo con el día en que todos los niños comienzan el fin de semana, ha hecho que varios de los mejores partidos se disputen este 27 de marzo por la tarde.

El menú tenía como entrante un Arsenal-PSG tras el que ambos equipos consiguieron la clasificación a los cuartos de final. A partir de ahí, el Mundial sub12 nos dejó una tarde llena de derbis.

RCD Espanyol-FC Barcelona, Flamengo-Palmerias, Real Madrid-Atlético de Madrid... pero el más deseado por los espectadores en los El Campo Municipal de Los Arcos de Brunete era el Boca Jrs-River Plate.

La hinchada de Boca Jrs conquista Brunete

Los aficionados de Boca Jrs sabían de la importancia del encuentro, pese a que su equipo ya estaba matemáticamente eliminado. Durante los días anteriores, los hinchas decoraban uno de los fondos con pancartas para animar a los suyos, pero el Superclásico eran palabras mayores y quisieron ir con todo.

La parte central de uno de los fondos fue ocupada por la peña Boca Jrs de Madrid, que acudieron con un bombo y demás banderas con la intención de dejarse la voz en LALIGA Futures.

Desde que los jugadores saltaron al terreno de juego, los aficionados comenzaron a animarles con cánticos típicos de La Bombonera para que así pudiesen sentirse como en casa.

Gritaron los goles como si hubiesen ganado el torneo, pese a llegar al duelo matemáticamente eliminados. Además, aun con el gol de River en el último minuto para ganar el partido por 3-2, siguieron animando a los suyos en la capital de España.