Diego Páez de Roque Madrid, 26 MAR 2026 - 17:01h.

El capitán del Real Betis ha hablado para ElDesmarque tras el triunfo ante los vecinos

Las jóvenes promesas a seguir en el Mundial sub12 de LALIGA FC Futures

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El derbi sevillano era uno de los encuentros marcados en rojo para Real Betis y Sevilla FC. Ambos conjuntos eran conscientes de la importancia del mismo al estar en un grupo con grandes canteras como Real Madrid y Atlético de Madrid y únicamente haber dos clasificados para las rondas eliminatorias del Mundial sub12 de LALIGA Futures.

Pero este solamente era un factor extra en un partido que siempre se vive con mucha intensidad, como demostraron los futbolistas de Real Betis y Sevilla.

Esta tensión se pudo palpar desde el minuto uno del choque entre los dos equipos de la capital andaluza. Fue uno de los encuentros con más interrupciones del torneo, con un único gol, aunque cuando el colegiado pitó el final del encuentro reinó el fair play.

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El Real Betis se impuso al Sevilla FC en el derbi del Mundial sub12 gracias a un solitario tanto del central Candelá después de un gran saque de banda en largo del capitán, Javier Secano. Tras el choque, desde ElDesmarque pudimos hablar con el '10' bético sobre uno de los partidos más importantes de la temporada.

Javi Secano, capitán, y el orgullo tras ganar el derbi

El joven centrocampista reconoció que es un gran torneo donde juegan varias de las canteras más grandes del mundo. "Hay que disfrutar de este momento porque no todo el mundo puede hacerlo", dijo en ElDesmarque.

Javi Secano no solo puede fardar de disputar uno de los mejores campeonatos de su categoría, sino que además lo hace luciendo el brazalete de capitán. "Es un orgullo porque puedo representar a mi equipo. Ahora hay que luchar por este torneo", explicó.

En todos los años que lleva luciendo la camiseta verdiblanca, Javi Secano ya ha disputado varios derbis y admite que "todos son muy emocionantes". "Cada derbi hay que vivirlo como si fuese el último y siempre hay que ganarlos. Los derbis se juegan para ganar", dijo orgulloso el capitán bético.

Además, reconoció que no importa la competición en la que toque enfrentarse a su rival vecino, ya sea en la temporada regular o en un Mundial, "todos los derbis se viven igual", en este caso en intensidad y competitividad.