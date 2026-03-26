Diego Páez de Roque Madrid, 26 MAR 2026 - 18:28h.

Álex Ferrer está causando sensación en LALIGA Futures

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Siempre que se habla de los mejores jugadores de un torneo, se suele tener en cuenta a los jugadores ofensivos, que siempre llaman la atención por sus goles y jugadas de fantasía.

En el Mundial sub12 de LALIGA Futures, ya hemos podido disfrutar de jugadas de ensueño de los delanteros de Palmerias o de Destiny Kosiso, el máximo goleador del torneo por el momento. Pero en ElDesmarque también nos fijamos en los que se encargan de resolver el trabajo sucio que menos se ve.

El Valencia CF puede presumir de tener a uno de los mejores defensas del Mundial sub12 de LALIGA Futures. En los tres partidos que ha disputado hasta el momento el equipo che, Álex Ferrer ha demostrado sus grandes cualidades defensivas, siendo uno de los futbolistas con más cortes y despejes realizados en lo que llevamos de torneo.

El defensa ha jugado completo los encuentros contra el FC Barcelona y el RCD Espanyol, descansando contra el Shanghai y únicamente disputando los últimos minutos. En estas actuaciones, ha llamado la atención por su gran altura para su edad (174 centímetros), además de un gran parecido físico con Sergio Ramos, dada su posición, su peinado y llevar el dorsal 15 en la camiseta de la Selección Española y el 4 en su equipo.

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Álex Ferrer, su parecido con Ramos y su ídolo del Valencia

Después del choque contra el Shanghai, desde ElDesmarque pudimos hablar con Álex Ferrer, quien nos contó su experiencia en el Mundial sub12 de LALIGA Futures.

"Es una gran experiencia porque es un muy buen torneo. Hay muchos equipos buenos. Se puede competir muchísimo y me lo estoy pasando muy bien", contó el joven central.

Álex Ferrer también se mostró orgulloso por poder llevar el brazalete de capitán en un torneo tan importante como es un Mundial sub20. "Sientes que puedes ayudar más al equipo", señaló.

El primer equipo de la plantilla del Valencia cuenta con varios jugadores formados en las categorías inferiores del club che, aunque Álex Ferrer tiene claro el espejo en el que fijarse.

"En el que me fijo es en César Tárrega. Me gusta mucho su forma de jugar y gana todos los duelos. Me fijo mucho en él e intento parecerme", reconoció el joven central que, en este Mundial sub12 de LALIGA Futures, lo está consiguiendo.

En cuanto a su parecido físico con Sergio Ramos, ha confesado que se lo han dicho en repetidas ocasiones, destacando que el partido que disputó en la jornada inaugural del torneo fue un premio por el trabajo bien hecho, aunque él siempre busca "lo mejor para el equipo".