David Torres 26 MAR 2026 - 16:01h.

"En Mestalla suma muchos puntos y este final de temporada puede hacer cosas bonitas"

El guiño valencianista y premonitorio de Soler a Guedes tras su golazo: "Como ante el Athletic"

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ValenciaCarlos Soler, jugador de la Real Sociedad, que está viviendo una segunda juventud en San Sebastián y que acaba de ser padre, ha regresado a la Selección. Desde la concentración, el centrocampista se acuerda de su querido Valencia, dónde se formó y dónde dio el salto a la élite y ganó el título de Copa del Rey.

Como no podía ser de otra manera, el centrocampista de la Real Sociedad, se alegró de que el Valencia haya escapado de la zona peligrosa de la tabla y se mostró convencido de que de aquí a final de temporada y sin la presión del descenso, "puede hacer cosas bonitas", explica en una entrevista a la agencia EFE en la que se muestra convencido de que los de Carlos Corberán podrían incluso llegar a Europa.

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"En los últimos años, han estado fluctuando en mitad de tabla, incluso, peleando algún año por no descender, y en este momento están un poquito más liberados. Han conseguido alguna victoria importante y prácticamente están en mitad tabla", afirmó el futbolista valenciano.

¿Puede ir el Valencia CF a Europa? Soler contesta

En la mencionada entrevista, Carlos Soler sabe que si los de Mestalla van a Europa podría ser a consta de la Real Sociedad. Actualmente los txuri-urdines son séptimos con tres puntos más que los valencianistas pero tienen que enfrentarse todavía en Anoeta. La duda y la posibilidad está ahí. "Están cerca de nosotros y tienen que venir todavía a San Sebastián. Están muy cerca. En Mestalla suma muchos puntos y este final de temporada puede hacer cosas bonitas", dijo un Carlos Soler que vuelve a ser feliz tras pasar por varios altibajos en la Premier (West Ham) y en el PSG francés. La paternidad y la experiencia le han dado el poso suficiente para decidir y aceptar regresar a LALIGA tras cuatro años de ausencia y, con ello, ha vuelto el mejor Soler y la Selección.