Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 19:06h.

Su prioridad es ganar títulos con el Real Madrid

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Desde la concentración de la selección francesa en Estados Unidos, Kylian Mbappé ha dado la cara ante las críticas recibidas en España en las últimas semanas. El delantero del Real Madrid no esquivó el debate y asumió con naturalidad la presión que supone vestir de blanco.

“En España están un poco preocupados de que no vaya a jugar. Creen que iré directamente al Mundial”, explicó en Téléfoot.

Objetivo claro: ganar con el Madrid

Lejos de pensar en el futuro, Mbappé dejó claro que su prioridad es el presente: “La mejor forma de llegar en plena forma al Mundial es ganarlo todo con el Real Madrid”.

El francés recordó que el equipo sigue vivo en las grandes competiciones: LaLiga y Champions League. Y ya pone el foco en el gran reto europeo: “Vamos a jugar contra el Bayern, que creo que es el equipo más en forma de Europa ahora mismo”.

A pesar del respeto hacia el rival, Mbappé no dudó en reivindicar el potencial del conjunto blanco: “Si hay un equipo que puede vencer a ese tipo de equipo, es el Real Madrid”.

Una declaración que refuerza la confianza en el vestuario en el tramo más decisivo de la temporada.

La presión del Real Madrid

El delantero también reflexionó sobre el entorno mediático y la exigencia que rodea al club: “La gente es muy apasionada. Para ellos el Real Madrid es una religión”.

Mbappé entiende perfectamente el contexto en el que se mueve: “Todo lo que tenga que ver con el club y conmigo genera una combinación que hace que todo el mundo hable y especule. A veces con razón, a veces sin ella”.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando mencionó a una leyenda del club: “En el Real Madrid han criticado a todo el mundo, a Cristiano Ronaldo, a todos. No veo por qué debería yo escapar de ese tipo de críticas”.

Lejos de entrar en polémicas, el francés apuesta por una mentalidad firme: “Hay que lidiar con las críticas. Mantener la calma, centrarse en el trabajo y tener la confianza de creer que se puede mejorar la situación en el campo”.