Los cinco sustitutos de Rashford que desliza el Big Data para el FC Barcelona

Los culés buscarán un reemplazo para el '14' en verano

Joan Laporta responde a Xavi y defiende su decisión de no fichar a Leo Messi para el Barça: "Creo que acerté"

Compartir







El FC Barcelona ya está perfilando el equipo de la temporada 26/27. El equipo de la dirección deportiva, encabezado por Deco, tiene varios nombres apuntados en su agenda para reforzar la plantilla de Hansi Flick.

A las difíciles operaciones con Bastoni y Julián Álvarez, se les une la necesidad de buscar un reemplazo para Marcus Rashford, pues el Manchester United ya ha deslizado en los últimos días la decisión tomada con el inglés.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero pagará la FIFA al Barcelona por la lesión de Raphinha

Y lo cierto es que el casting para el extremo izquierdo no está nada claro. Seguro, el Barça buscará juventud y proyección. Si los de la Ciudad Condal tienen que desembolsar una importante cantidad económica, lo harán por un chico que les pueda dar varios años de gloria.

PUEDE INTERESARTE Bastoni se deja querer por el Barça y abre la puerta a salir del Inter este verano

Andreas Schjelderup ha sido uno de los futbolistas que se han colocado en la órbita culé. Con un valor de 20 millones y contrato hasta junio de 2028, el pupilo de José Mourinho en el Benfica es una de las opciones valoradas. 21 años y 7 goles y 4 asistencias en los 36 partidos que acumula esta temporada.

Pero los blaugranas explorarán más opciones y desde El Laboratorio de ElDesmarque hemos echado mano al Big Data para ayudarles con otros candidatos que puedan sustituir a Marcus Rashford.

Los cinco nombres que muestra el Big Data

Gracias a Driblab hemos podido conocer los cinco jugadores cuyo juego es más parecido al de Marcus Rashford, una lista que Deco podría tener en cuenta para fijar su nuevo objetivo.

Alejandro Garnacho encabeza el ranking. Con un 85,9% de similitud con el '14' del Barça y 40 millones de euros de valor, el hispano argentino es el primer nombre. Su largo contrato con el Chelsea supone un gran obstáculo para esta vía, pues todo invita a pensar que los catalanes tendrían que rascarse mucho el bolsillo por un jugador que todavía no ha explotado en ningún equipo.

Samu Chukwueze es el siguiente. 84,9% de parecido y un precio mucho más asequible: 15 millones de euros y con fin de contrato este mes de junio. Tan solo ha cosechado 3 goles y 4 asistencias en 20 partidos con el Fulham este curso, pero ya conoce LALIGA tras su paso por el Villarreal.

Noa Lang, similar a Rashford en un 84,8%. 25 'kilos' de valor y el más veterano de la lista, con 26 años. También termina contrato este verano. Sus cifras goleadoras no son una maravilla, pero el parecido que le otorga el Big Data podría significar un descubrimiento para los del Camp Nou.

Nico Williams, por si no hemos tenido suficiente culebrón... Parecido a Rashford en un 84,3%, según Driblab. Su valor está en 50 millones, aunque el precio, visto lo visto con el Athletic, sería mayor. Este año, el español está pasando por un momento delicado, con muchos problemas físicos, pero en can Barça ya conocen su potencial. Y solo tiene 23 años.

Cody Gakpo, la perla de la lista. El neerlandés del Liverpool, tasado en 65 millones, puede jugar tanto en la banda izquierda como por dentro y el Big Data le otorga un parecido de un 84,2% con Rashford. Lleva 8 goles y 4 asistencias en la 25/26 y tiene contrato hasta 2030, un factor que complica su llegada a España.