Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 13:47h.

La decisión responde también a la filosofía de cantera

Bastoni se deja querer por el Barça y abre la puerta a salir del Inter este verano

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El nombre de Xavi Simons ha vuelto a aparecer en la órbita del FC Barcelona en pleno movimiento del mercado durante el parón de selecciones. Sin embargo, en el club azulgrana lo tienen claro: su regreso no entra en los planes actuales, pese a los rumores que llegan desde Inglaterra.

Un regreso que no encaja en la hoja de ruta

La complicada temporada del Tottenham Hotspur, con malos resultados tanto en liga como en Europa, donde cayó ante el Atlético de Madrid, ha abierto la puerta a una posible salida del mediapunta neerlandés.

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En ese contexto, ha surgido con fuerza la opción de que Simons regrese al Barcelona, club donde se formó antes de dar el salto al Paris Saint-Germain. Sin embargo, desde el Camp Nou no contemplan esta operación.

El principal obstáculo es económico. El coste del fichaje rondaría cifras elevadas tras la inversión previa del Tottenham, una cantidad difícil de asumir en el actual contexto financiero del club.

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Mensaje a la cantera y otras prioridades

Más allá del dinero, la decisión del Barcelona responde también a una cuestión de filosofía deportiva. En el club consideran que apostar por el regreso de Simons previo pago de un traspaso enviaría un mensaje contradictorio respecto a su política de cantera.

El jugador decidió salir en su día, y su vuelta en estas condiciones no encaja con la apuesta actual por el talento formado en casa.

Además, la dirección deportiva maneja otras prioridades en posiciones ofensivas. El club estudia diferentes escenarios en el mercado, especialmente en los extremos, donde también está en juego el futuro de nombres como Marcus Rashford.