Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 18:02h.

Deco maneja alternativas por si falla el plan A

Cuánto dinero pagará la FIFA al Barcelona por la lesión de Raphinha

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El futuro de Alessandro Bastoni empieza a agitar el mercado. El central italiano, desde hace tiempo en la órbita del FC Barcelona, ha dado un paso significativo al mostrarse abierto a cambiar de aires, una novedad que reaviva el interés azulgrana en plena planificación de la próxima temporada.

Un ‘sí’ que cambia el escenario

Hasta ahora, Bastoni era un objetivo que gustaba en los despachos del Barça, pero la operación parecía lejana. Sin embargo, el hecho de que el jugador vea con buenos ojos una salida del Inter de Milán modifica el contexto. El internacional italiano considera que ha llegado el momento de dar un salto en su carrera y el Camp Nou aparece como un destino atractivo.

Su perfil encaja a la perfección en lo que busca la dirección deportiva liderada por Deco: un central zurdo, con jerarquía, capacidad para sacar el balón jugado y experiencia al máximo nivel pese a sus 26 años. Además, su protagonismo en el Inter de los últimos años y su peso en la selección italiana refuerzan su candidatura como una pieza diferencial para la zaga azulgrana.

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El precio y el ‘fair play’, grandes obstáculos

El principal problema no está en la voluntad del jugador, sino en las condiciones de la operación. El Inter no facilitará su salida y tasa al defensa en torno a los 70 millones de euros, una cifra elevada para un Barcelona que sigue condicionado por las normas de ‘fair play’ financiero.

El club azulgrana, que prioriza la llegada de un delantero, deberá medir muy bien sus movimientos antes de lanzarse a por el central. Además, la situación de Andreas Christensen, aún pendiente de resolución, puede influir directamente en la necesidad de reforzar esa posición.

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Mientras tanto, el Barça no pierde de vista otras alternativas como Micky van de Ven o Nico Schlotterbeck, aunque ninguna cuenta con el factor que ahora mismo marca la diferencia: el paso al frente de Bastoni para abrir la puerta a su salida.