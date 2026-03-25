Bastoni, prioridad absoluta para el FC Barcelona y ya pone en marcha su operación

Saray Calzada 25 MAR 2026 - 09:56h.

Bastoni es la opción número uno para el Barça y Deco ya se ha reunido con su entorno

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Muchos clubes ya se están moviendo de cara al mercado de verano. La planificación se hace mucho antes de que empiece la ventaja de fichajes y el FC Barcelona ya tiene a un jugador en su lista de prioridades. Desde hace un tiempo se habla de Alessandro Bastoni. El central del Inter de Milan es del gusto de la institución culé y Deco ya trabaja en la operación tal y como han asegurado los compañeros del diario 'Sport'.

Desde que se fue Iñigo Martínez, el Barça no ha remplazado su lugar de central zurdo y para Hansi Flick esto es primordial. Pau Cubarsí es el que más está ocupando este lugar, pero no es su posición natural. En las semifinales de la Champions de la temporada pasada pudieron comprobar el nivel del italiano. Hace unos meses, el jugador italiano era un fichaje casi descartado, pero su precio ha hecho que vuelve a estar en la lista de posibles.

Es un jugador de presente y futuro y con ello enmendarían la salida del central vasco. Deco ya ha movido ficha y el pasado mes de noviembre estuvo en Milán para reunirse con el entorno del futbolista. Ahí quiso dejar clara la intención del Barça de ficharle y también querían saber la predisposición de Bastoni para salir. Aseguran que de este encuentro salieron con sensaciones positivas, y aunque se ha hablado de 50 millones de euros, el precio podría alcanzar los 80.

La opción que plantea el Barça para fichar a Bastoni

El Inter está dispuesto a vender. El club italiano necesita reforzarse y sabe que el central es una buena venta con la que pueden hacer caja. Esto juega a favor del Barça que podría apretar para rascar unos eurillos. Bastoni también se ha visto envuelto en una polémica en Italia. El central simuló una falta en el Juve-Inter para provocar la expulsión de Kalulu. Este hecho ha provocado que en muchos de los campos a los que ha ido después se le pitase y la tensión creciera a su alrededor.

Su contrato termina en 2028, pero cada vez son más los caminos los que le llevan a buscar una salida y el Barça está dispuesto a poner toda la carne en el asador para llevárselo. Bastoni sabe que para el Barça es su primer opción y ese acercamiento de Deco le deja clara sus intenciones.

Ahora está por ver cuál será su oferta inicial. En 'Sport' hablan de que el Inter pediría 60 millones, pero en el Barça apuestan por una cantidad inferior y la opción de incluir a un jugador en la operación.