El Al Hilal aprieta al Barça si quiere quedarse con Joao Cancelo tras la cesión

Celia Pérez 24 MAR 2026 - 16:23h.

El lateral desea continuar en el conjunto culé

Flick desvela la conversación con Cancelo en el descanso y su compromiso con el Barça: "Quizá podía jugar 10 o 15 minutos"

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Joao Cancelo se ha ganado la confianza de Hansi Flick. El lateral llegó el pasado mercado invernal para reforzar el lateral y a pesar de que a principios no terminó de arrancar dentro de lo esperado, lo cierto es que el luso está rindiendo a un gran nivel y en el Barça están encantados con él. Tanto es así que se tiene en cuenta la posibilidad de seguir contando con él más allá de junio, cuando acaba su cesión por parte del Al Hilal.

El deseo del jugador es continuar, tal y como le habría dejado claro a Jorge Mendes, y la del club en principio seguir contando con él, aunque la decisión no está tomada. Según cuenta 365Scores, existe un distanciamiento entre el FC Barcelona y el Al Hilal en cuanto a los términos económicos para poder llevar a cabo la operación. Eso es lo que provoca que en las oficinas culés no quieran tomar una decisión hasta una vez finalizada la temporada, estudiado el rendimiento del futbolista y valorado la envergadura de una operación con cifras altas.

Y es que el club saudí no ve con malos ojos su salida, pero pretende exprimir al máximo su último año de contrato pidiendo, nada más y nada menos, que 15 millones de euros. Una cantidad muy alta que choca con la idea del Barça, que pretende hacerse con el futbolista a través de la carta de libertad o en todo caso de un acuerdo de rescisión amistoso que no implique un desembolso directo por su fichaje.

Al lateral portugués le ha costado adaptarse, pero en este mes de marzo ha pasado a ser uno de los fijos en los onces del técnico alemán. Desde el encuentro de vuelta de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, Joao Cancelo ha sido titular en todos los encuentros, disputando varios de ellos de manera completa.