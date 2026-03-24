Hansi Flick ha dirigido una sesión con sólo tres futbolistas del primer equipo, dos del filial y cuatro del juvenil

Los dos jugadores del Barcelona que han encendido las alarmas de Hansi Flick: hay preocupación

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El FC Barcelona ha regresado este martes a los entrenamientos en una semana atípica, marcada por el parón de selecciones y la plaga de ausencias. Hansi Flick ha dirigido una sesión en la que apenas ha contado con nueve jugadores, siendo sólo tres de ellos del primer equipo, pues 16 futbolistas se han marchado con sus selecciones y hasta cinco ocupan actualmente la enfermería blaugrana.

Wojciech Sczcesny, Marc Casadó y Gavi han sido los tres únicos futbolistas del primer equipo que han saltado al césped de la Ciudad Deportiva. Juntos a ellos se han ejercitado Atlètic Tommy Marqués y Álvaro Cortés, del filial, y Baba Kourouma, Roberto Tomás, Nuhu Fofana y Álex González, del juvenil.

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Las bajas del Barcelona en el entrenamiento

Eric García y Alejandro Balde han hecho varios ejercicios individuales sobre el césped, pero de momento siguen sin incorporarse al grupo, recuperándose aún de sus respectivas lesiones. Todo apunta a que el lateral sí estará listo para jugar el próximo duelo liguero ante el Atlético de Madrid, el sábado 4 de abril, mientras que con Balde aún hay más dudas y todo dependerá de su progresión durante estos próximos días.

Tampoco han estado en la sesión de este martes los lesionados Frenkie de Jong, Jules Koundé ni Andreas Christensen. Los dos últimos también están descartados para el primero de los tres compromisos ante el cuadro rojiblanco y no se les espera hasta mediados de abril. Koundé sí tiene más opciones, dependiendo de cómo evolucione durante estas dos semanas de parón.

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Y es que hasta 14 jugadores del primer equipo están concentrados con sus respectivas selecciones, además de dos más del filial: Joan García, Cubarsí, Pedri, Fermín, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Cancelo, Araujo, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Bardghji y Bernal, además de los canteranos Xavi Espart y Quim Junyent.