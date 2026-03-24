Los cabreos de Lamine Yamal por ser cambiado persisten y Hansi Flick mira para otro lado

Saray Calzada 24 MAR 2026 - 10:24h.

Las cámaras de 'DAZN' captaron lo que dijo Lamine Yamal sobre el cambio ante el Rayo Vallecano

Los dos jugadores del Barcelona que han encendido las alarmas de Hansi Flick: hay preocupación

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Cada vez en más habitual ver a jugadores enfadados cuando son sustituidos. Se habló mucho de los gestos de Vinicius a Xabi Alonso en el Clásico, pero no ha sido el único. En el partido del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou se vieron dos. El de Fermín López y el de Lamine Yamal. De este último no es nada nuevo porque ya se han visto varios a lo largo de la temporada. En 'DAZN' han captado lo que dijo el delantero cuando se sentó el banquillo.

"Siempre igual tú… es de locos", dijo Lamine. Cuando salió del campo evitó la mirada con el entrenador alemán para dejarle patente que su cambio en el minuto 82 no le había gustado nada. También señaló como su mano al técnico mientras iba hablando. Intercambió unas palabras con el asistente de Hansi Flick y este intentó que aplacara su enfado. "Solo a mí, siempre a mí", le dijo el delantero.

Hansi Flick resta importancia a la reincidencia de Lamine Yamal

A Hansi Flick le preguntaron por esto en sala de prensa y se hizo el extrañado. Pensaba que el enfado de Lamine Yamal era por su escasa aportación durante el partido ante el Rayo. "¿Estaba enfadado por su rendimiento? Es normal, lo más importante es que hemos ganado y también tenemos jugadores que merecen jugar como Roony, que es un futbolista muy profesional y me ha gustado su reacción cuando ha entrado”.

“Le dais mucha importancia a todo lo que haga Lamine, no tengo problemas con la reacción, es humano, otros jugadores también se merecen jugar y no hay nada más que esto”, terminó zanjando el entrenador en rueda de prensa.

No es la primera vez que el delantero se enfada con el entrenador alemán cuando le sustituye. En el encuentro contra el Levante, también el Camp Nou, se fue bastante ofuscado al banquillo. Ahí sus compañeros de camino a la banda también le consolaron.