Preocupación en el Camp Nou a corto, medio y largo plazo

Otro lío del Barcelona con las obras del Camp Nou: asientos sin visibilidad, quejas de la afición y entradas bloqueadas

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El FC Barcelona está ante un momento clave de la temporada. Tras el parón de selecciones, el cuadro blaugrana tendrá que visitar el Metropolitano para defender su ventaja liguera, enfrentarse de nuevo al Atlético de Madrid a doble partido en busca de un billete a semifinales de la Champions League y disputar el derbi ante el Espanyol. Cuatro partidos de máxima exigencia con un problema grande en la delantera para el que Hansi Flick no consigue encontrar solución.

Las alarmas ya están encendidas en el Camp Nou respecto al ataque: Ferran Torres y Robert Lewandowski están lejos de su mejor nivel. El valenciano ha perdido la titularidad que tanto le costó conseguir y el polaco, pese a que tiene mejores números desde que arrancó el año, está lejos de su mejor versión.

Los números de Ferran Torres y Lewandowski que alertan al Barcelona

Lewandowski suma 16 goles y tres asistencias esta temporada. El problema es que desde que arrancó 2026 sólo ha anotado cinco dianas, dos de ellas al Newcastle en la última goleada europea. En LaLiga sólo ha anotado tres tantos en los cuatro últimos meses de competición, dejando además actuaciones preocupantes y fallando ocasiones importantes como sucedió ante el Sevilla. Ha conseguido regresar a la titularidad, pero está lejos de su mejor nivel. Y todo ello, además, mientras se sigue especulando con una posible salida a final de temporada.

Los números de Ferran Torres son muy similares en términos globales, pero sus sensaciones durante los últimos meses son bastante peores. Suma 16 dianas y una asistencia este curso, pero sólo tres de ellas han sido desde que arrancó 2026. Las cifras son especialmente alarmantes en LaLiga: se ha apagado desde aquel hat-trick al Betis en diciembre y sólo lleva un gol en los últimos cuatro meses de competición. Y en Champions no ve puerta desde el mes de noviembre, lo que le ha llevado a perder la titularidad en las últimas semanas.

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El valenciano y el polaco se han ido alternando el puesto de '9' durante toda la temporada, pero ahora llega un momento clave del curso y las dudas están instaladas en el Camp Nou. Ninguno termina de responder, ninguno encuentra portería con regularidad. Y Flick, consciente de lo que se avecina en términos de calendario, necesita recuperar a los dos.