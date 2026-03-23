Las primeras filas de Gol Nord, con una visibilidad casi nula en los partidos de Champions

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Nueva polémica con las obras del Camp Nou. El FC Barcelona ha disputado ya tres partidos con la grada de Gol Nord abierta y con una capacidad cercana a los 60.000 espectadores mientras se sigue construyendo la tercera gradería. El caso es que hay aficionados que han mostrado su gran descontento tras la apertura de esta nueva grada, ya que señalan que en las primeras filas la visibilidad es reducida o incluso nula en algunos partidos.

De hecho, varios hinchas han publicado imágenes a través de las redes sociales de cómo se ve el fútbol desde las primeras filas de esa grada de Gol Nord. En este sentido, cabe recordar que en Gol Surd la inclinación es similar, pero la grada de animación y el hecho de que los aficionados estén de pie facilita esa visibilidad.

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No sucede en Gol Nord con los hinchas sentados. La fotografía más viral está realizada desde la tercera fila de la grada y durante el partido ante el Newcastle. Y, efectivamente, las vallas publicitarias tapan por completo la visibilidad del terreno de juego. De hecho, en ese duelo ante el Newcastle ya se vieron hasta las cuatro primeras filas de esta zona completamente vacías.

En LaLiga, en cambio, la visibilidad es algo mayor. La valla publicitaria se coloca mucho más atrás respecto a la Champions, por lo que desde las primeras filas se ve algo mejor. El problema es que, además de las valles, también hay por medio altavoces, recogepelotas, fotógrafos y operarios justo detrás de la publicidad. Si en la Champions afecta a las cinco primeras filas, en el campeonato doméstico se reduce a las tres primeras.

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La reacción del Barcelona ante la baja visibilidad del Camp Nou

Según Joan Sentelles, director de operaciones del club, se trata de algo que "ya estaba previsto" antes de realizar la remodelación del estadio, tal y como explicó en Catalunya Radio. Desde la entidad, de hecho, defienden que "la visión es perfecta sin la U televisiva". Pero claro, todos los partidos oficiales se disputan con una valla publicitaria delante.

Una de la opción que han plateado algunas plataformas es la de bajar la cota del terreno de juego, pero Sentelles lo descarta por completo para que la segunda y la tercera gradería no tengan problemas de visibilidad debido a la verticalidad de sus gradas.

Así pues, la solución apunta en otra dirección: "Lo que hacen en los estadios ingleses: poner todos los fotógrafos en fosos delante de la U televisiva. Pero no se hará de forma inmediata. Preferimos ir controlando el aforo de Gol Nord de la primera gradería en las filas de la 1 a la 5. Hay unos 300 o 350 asientos afectados por la visibilidad reducida con la U televisiva de la Champions y son 200 o 150 en Liga porque la podemos poner más atrás, siempre dejando atrás a los fotógrafos".

Mientras tanto, según señala Mundo Deportivo, el Barcelona bloqueará las entradas que afecten a esas primeras filas de Gol Nord, que afectarán a más localidades en los partidos de Champions que en los encuentros ligueros.