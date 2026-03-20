Jorge Morán 20 MAR 2026 - 09:42h.

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte anunció la nueva medida

Cuadro de Conference League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Rayo Vallecano está viviendo un sueño. Los de Iñigo Pérez se han colado en los cuartos de final de la Conference League y siguen su camino hacia su primer título europeo. Pero para hacer historia, hace falta un campo en condiciones, algo de lo que carecen por Vallecas en dónde la suciedad, la falta de mantenimiento y la falta de seguridad están en el día a día de su estadio.

Y aunque desde el club, con Martín Presa a la cabeza, señalan directamente a la Comunidad de Madrid, lo cierto es que el mantenimiento debería ser del Rayo Vallecano. Algo que incluso Mariano de Paco ha anunciado en un pleno en el que ha desvelado las medidas que se tomarán para reformar un estadio y dejarlo 'a la altura de su barrio'.

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Mariano de Paco y el Estadio de Vallecas

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid habló del trabajo que están realizando en un Estadio de Vallecas en el que la limpieza brilla por su ausencia. Y eso sí, es culpa del Rayo Vallecano. "No existe un problema de seguridad en el campo del Rayo. No existe un problema de accesibilidad. Existe un problema de limpieza. La caca de paloma se extiende absolutamente por todos los sitios... Pues la vamos a quitar", comenzó diciendo.

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Mariano de Paco anunció que el estadio se mantendría en la misma ubicación y explicó que seguiría en manos del Rayo Vallecano 'mientras quiera'. "Hemos hecho un proyecto que convierta el estadio del Rayo en un estadio mejor del que es. No porque no esté a la altura del fútbol profesional, sino porque no está a la altura de su afición y de su club. Eso lo hemos hecho de la mano de todas las partes implicadas. Vamos a mejorar el estadio", explicó.