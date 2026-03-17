Jorge Morán 17 MAR 2026 - 11:37h.

El Rayo acabó logrando el empate en el minuto 94

El descenso entra en el 'momento Luis Aragonés': el Big Data predice el final con un cambio notable

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Noche para olvidar de César Soto Grado en Vallecas. El Rayo Vallecano empató en el minuto 94 en una acción polémica en la que Pathé Ciss controló el esférico con la mano para ayudarse antes de marcar. Los granotas explotaron tras el pitido final con Luis Castro criticando al árbitro en un partido en el que jugaron con uno menos desde el minuto 52.

Pero aunque el Levante se siente el más perjudicado del encuentro por lo que consideran un 'robo' en la lucha por el descenso, en Vallecas no están nada contentos tampoco. Y no es para menos, pues Soto Grado enfadó mucho a los aficionados en varias acciones que pudieron cambiar el devenir del partido.

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La posible lesión de Ilias Akhomach

Ilias Akhomach se ha convertido en el gran fichaje invernal de la temporada. El marroquí ha caído de pie en Vallecas y su fútbol está logrando levantar de los asientos a unos aficionados que no veían algo igual desde Kakuta o Onésimo. Pero después del partido ante el Levante, muchos han comenzado a rezar para que la lesión del extremo no sea nada grave.

Todo ocurrió en el minuto 93, a falta de un minuto para el pitido final. El marroquí estaba volviendo loco a la defensa del Levante con sus regates, desbordes y velocidad, y en una de esas acciones recibió la entrada de Manu Sánchez. El defensor granota, desesperado con Ilias, se lanzó por la espalda, agarrándole por completo y derribando a Akhomach.

Una acción fortuita, pero dura, en la que el futbolista del Levante cayó encima del tobillo de Ilias, quién se retorció de dolor en el césped de Vallecas en lo que puede suponer una lesión de gravedad. El Rayo acabó jugando con nueve, por la expulsión de Mendy y la lesión del marroquí, del que habrá que estar muy atento después de las pruebas médicas a las que se someterá este martes.

El tiempo de descuento provoca el enfado de los vallecanos

Otro de los cabreos en Vallecas llegó por el tiempo de descuento. Soto Grado acumuló cuatro minutos al final del partido en lo que supone una vergüenza para muchos aficionados del Rayo que no entienden que ha tenido en cuenta el colegiado.

Desde el gol de Espí, el Levante se dedicó a perder tiempo para mantener el resultado, con un Ryan superando los 30 segundos cada vez que tenía que sacar. A esto hay que sumarle la expulsión, el gol o los diez cambios realizados, lo que han generado la indignación por el poco añadido del partido.