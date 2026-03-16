Pablo Sánchez 16 MAR 2026 - 23:05h.

Paco Jémez se deja querer por el Rayo Vallecano: "Tardo medio segundo en llegar allí"

Carlos Espí, goleador de la noche

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El Levante dejó escapar tres puntos de oro ante el Rayo Vallecano en el último suspiro con un hombre más sobre el campo. Un gol de Carlos Espí en el segundo tiempo sirvió para adelantar a los granotas poco antes de la expulsión de Mendy. Los vallecanos, volcados, lograron el tanto del empate por medio de Pathe Ciss sobre la bocina.