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Fútbol
Rayo Vallecano
LaLiga Santander|Jornada 28
Escudo Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Pathé Ciss 94´
1
1
Escudo Levante
Levante
Carlos Espí 41´

El Levante se deja media vida en Vallecas ante un insistente Rayo

Lance del Rayo Vallecano - Levante.
Lance del Rayo - Levante en Vallecas.. LALIGA
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El Levante dejó escapar tres puntos de oro ante el Rayo Vallecano en el último suspiro con un hombre más sobre el campo. Un gol de Carlos Espí en el segundo tiempo sirvió para adelantar a los granotas poco antes de la expulsión de Mendy. Los vallecanos, volcados, lograron el tanto del empate por medio de Pathe Ciss sobre la bocina.

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