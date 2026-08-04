Mariano Díaz vuelve a sorprender a propios y extraños en el Deportivo Alavés

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 23:22h.

El delantero acaba de cumplir 33 años

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Mariano Díaz encarna uno de los casos más extraños del fútbol español en las últimas temporadas. Tras una gran irrupción en el Real Madrid, el delantero centro hizo las maletas rumbo a la Ligue 1 donde terminaría explotando en el Lyon. Sus números llamaron la atención del Sevilla FC, pero el club blanco guardaba una opción preferencial por su fichaje y acabó cerrando su regreso.

Ahí comenzó a apagarse el fútbol del dominicano, quien cinco años más tarde aterrizaría en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El resultado fue el esperado, y tras un año sin equipo, el Deportivo Alavés le concedió la última oportunidad.

Mariano Díaz vuelve a sorprender a propios y extraños

Con Quique Sánchez Flores alucinando en Mestalla con la actuación del delantero, todo parecía que apuntaba a un único camino. Y ahí es cuando Mariano Díaz ha vuelto a sorprender a propios y extraños. Según informa MARCA, la falta de ofertas en el mercado y su vigente vinculación contractual, unida al buen rendimiento del atacante en la presente temporada, vuelven a abrirle la puerta de Mendizorroza.

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Mariano trata de convencer al cuerpo técnico de Quique con goles estivales y compromiso. Su rol en el equipo seguiría siendo secundario, pero el dominicano se siente preparado para pelear por un hueco en el Deportivo Alavés. Contra todo pronóstico.

¿Qué busca el Deportivo Alavés en el mercado de fichajes?

El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, desveló este lunes que, tras completar la zona ofensiva con en fichaje de Miguel Rodríguez, el equipo busca un defensa central para apuntalar la zaga. "Esa es nuestra preocupación y nuestra principal inquietud”, apuntó el portavoz del equipo babazorro, aunque matizó que tienen "herramientas para poder competir con plenas garantías en estos momentos".

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De momento, la intención es incorporar a un solo defensa central, hasta resolver la situación de Moussa Diarra, que no ha alcanzado un acuerdo con el Le Havre francés. "Su traspaso, por diferentes causas, no llegó a ejecutarse cuando estaba encarrilado y Diarra volverá a Vitoria para seguir ejercitándose con sus compañeros a la espera de que pueda resolverse su situación de la mejor manera posible", aclaró Sergio Fernández, convencido de que si se queda en el equipo podrá aportar.

El director deportivo albiazul volvió a insistir en la intención de retener a jugadores referentes en el equipo a pesar de que podrían despertar el interés de otros clubes. Es el caso de Antonio Blanco, Lucas Boyé y Toni Martínez.