El Oviedo perfila una salida con el Villarreal y negocia por un detalle: opción de futuro

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 18:05h.

El submarino amarillo está próximo a cerrar el fichaje

El Oviedo medita el fichaje de la guinda para el centro del campo: dos grandes avales

Compartir







El Real Oviedo pone toda la carne en el asador por el ansiado central. Con todos los focos apuntando a Kevin Lomónaco, el club azul confía en la luz verde por parte del Grupo Pachuca para apuntalar una de las demarcaciones que aún demandan efectivos nuevos. No obstante, no es la única operación que aborda actualmente la dirección deportiva carbayona.

David Fernández también se enfoca en la operación salida y ahí emerge un nombre muy interesante de futuro en el que hay puestas muchas esperanzas. La llamada del Villarreal CF, siempre atractiva, puede alterar el plan inicial con este joven zaguero.

PUEDE INTERESARTE El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

El Oviedo perfila una salida con el Villarreal y negocia por un detalle

Según informa EsportBase Media el submarino amarillo está avanzando por el fichaje de Chukwuma Eze. Tras su cesión en el Real Avilés Industrial, y con el objetivo de foguearse en una categoría exigente como la Primera Federación, el defensa nigeriano se puso a las órdenes de Julián Calero en la presente pretemporada.

Eze es considerada como una de las perlas carbayonas y su salto al fútbol profesional parece estar cerca, aunque la llamada del Villarreal altera el plan. El conjunto groguet desea el fichaje del central para reforzar su filial.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid se frota las manos con Nahuel Molina y su cercana venta millonaria

La operación no se ve con malos ojos en las oficinas azules, ya que Eze podría seguir creciendo en Primera Federación, aunque el Villarreal está tratando de incluir una opción de compra por el nigeriano. En el Oviedo confían en el joven futbolista, y con contrato hasta junio de 2028, se busca terminar de pulir a una opción interesante de futuro.

A expensas de este detalle que aún se discute entre clubes, todo hace indicar que Chukwuma Eze jugará la próxima temporada en el filial del Villarreal CF. La salida del central siempre se produciría en calidad de cedido.