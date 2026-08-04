El Atlético de Madrid se frota las manos con Nahuel Molina y su cercana venta millonaria

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 17:21h.

El lateral no entra en los planes rojiblancos

El Atlético de Madrid adelanta al Villarreal y pesca un fichaje de futuro en el Levante

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El Atlético de Madrid pone el foco en la operación salida. A escasas semanas de comenzar la competición doméstica, la dirección deportiva colchonera quiere hacer hueco y caja para los próximos fichajes. En este sentido, Diego Pablo Simeone ha dado el visto bueno a varias salidas, siendo uno de los señalados Nahuel Molina.

La actitud del lateral en la final del Mundial 2026 acabaron por poner en contra a una afición a la que nunca convenció futbolísticamente. Tras cuatro temporadas en el Metropolitano y una importante inversión, la salida de Nahuel Molina se calienta gracias a una jugosa oferta.

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El Atlético de Madrid se frota las manos con Nahuel Molina

El periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, recoge la información que llegaba desde Italia y arroja nuevos datos sobre la propuesta formal emitida por la Roma este martes. El histórico italiano está dispuesto a hacer un importante esfuerzo por el internacional argentino y ha puesto sobre la mesa un montante de 17 millones de euros.

En esta cantidad, según la citada fuente, ya estarían incluidos los bonus. A la espera de una respuesta oficial por parte del Atlético de Madrid, en la Roma afrontan las negociaciones con cierto optimismo y confían en una rápida resolución.

De hecho, la Roma estaría buscando el segundo paso y en las próximas horas tratará de alcanzar un acuerdo personal con Nahuel Molina. Si hay luz verde en lo contractual, todo hace indicar que la operación se cerrará y el lateral derecho abandonará la disciplina rojiblanca tras aterrizar en Madrid en el verano de 2022.

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Pese a sus altibajos en cuanto al rendimiento se refiere, el futbolista tiene cartel. Campeón del mundo e internacional con Argentina, el Atlético podría intentar apretar a la Roma y recuperar el total de lo invertido en su día por Nahuel Molina.