Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 11:35h.

El once ideal de Simeone en el Atlético de Madrid 26/27: pendientes de Julián Álvarez y dos fichajes en el aire

Estuvo cerca de salir rumbo a Italia en el mercado de invierno

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Las salidas han tomado buena parte del protagonismo en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. A la espera de nuevos fichajes, aún hay jugadores que tendrán que salir del club en este mes de agosto y uno de ellos es Matteo Ruggeri. El central está en esa lista desde que comenzara el verano con importantes pretendientes en el horizonte. Equipos como la Juventus o la Roma ya preguntaron por él y ahora lo hace el Aston Villa.

Según cuenta As, el equipo que dirige Unai Emery está decidido a fichar a Ruggeri. Tanto es así que los clubes ya habrían negociado posibles vías con el conjunto británico decidido a firmarlo en los próximos días. Ahora es el lateral zurdo el que tendrá que tomar una decisión: esperar a una nueva oferta para regresar a su país o aceptar la siempre suculenta experiencia de jugar en uno de los equipos más punteros de la Premier League.

Los agentes de Ruggeri ya han puesto al tanto de la situación a un Mateu Alemany que ve con buenos ojos la operación. Mientras tanto, Ruggeri trabaja al margen del equipo hasta que se decida su futuro. Ya estuvo cerca de cambiar de destino en enero ante el interés de la Roma, aunque no fructificó. Pese a contar con minutos, nunca ha sido un fijo en los esquemas de Simeone y su rendimiento en ataque y en defensa no cumplieron con las expectativas. Su contrato hasta 2030 no supondrá un problema para llegar a un acuerdo.

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El Atlético, a la espera para efectuar movimientos

El Atlético de Madrid es el primer interesado en que la salida de Ruggeri no se demore. El motivo principal no es otro que poder seguir moviendo ficha en el mercado. El presupuesto está agotado tras las contrataciones realizadas y toca hacer caja para incorporar nuevas caras en un verano que transcurre cargado de movimientos y novedades en el seno colchonero.