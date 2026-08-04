Juan Pérez 04 AGO 2026 - 09:49h.

En Italia confirman que los clubes se han vuelto a sentar para negociar

El Atlético de Madrid adelanta al Villarreal y pesca un fichaje de futuro en el Levante

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La insistencia de la Juventus por Alexander Sørloth en el actual mercado de fichajes deja un nuevo capítulo en la dirección deportiva del Atlético de Madrid por las posibilidades que ofrece ahora la negociación. El interés de los bianconeri por del delantero coincide con el deseado regreso de Nico González a las filas colchoneras, aunque la información que llega desde Italia es cuanto menos difícil de aceptar desde Los Ángeles de San Rafael.

El Atlético le ha cerrado la puerta a la Vecchia Signora en más de una ocasión por Sørloth, pero en Tuttosport vuelven a incidir en el seguimiento que Luciano Spaletti le ha hecho al delantero noruego en los últimos años. La ambición del técnico italiano, que ha hablado directamente con el noruego para convencerlo, ha supuesto otro intento para negociar abiertamente con el conjunto rojiblanco después de la reestructuración de la dirección deportiva en la Juve.

Los 40 millones que pedía el Atleti por Sørloth pasan ahora a un segundo plano después de retomar las conversaciones con el nombre de Nico Gonzáles encima de la mesa tal y como se cuenta desde el medio italiano. El argentino quiere volver a competir junto a Simeone, y lo más extraño es que la propuesta es una rebaja a los 30 millones que piden por Nico para conseguir a cambio la cesión del delantero noruego.

No hay universo posible donde ese sea el trazo final de una operación ventajosa para el Atlético, sobre todo por las necesidades para tener alternativas en el ataque más allá de Julián Álvarez. No sería extraño imaginar ese como primer movimiento de una charla para llegar a un entendimiento más profundo para hacer un intercambio de jugadores, algo realmente extraño hoy día en el fútbol actual donde cada operación tiene miles de matices.

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Tuttosport reitera que el noruego siente curiosidad por trabajar con Spalletti y que Nico González quiere volver a España, pero no es tan sencillo como eso. Si el Atlético deja marchar al punta, antes debería buscar a un sustituto para no llenar de nombres el mercado, y ya ha realizado un gasto considerable...por no hablar de que el culebrón de Julián Álvarez sigue abierto con todo lo que eso supone, porque el Barça todavía sigue sin pensar en una segunda opción. Un drama abierto con muchos matices que deja en una posición compleja a Sorloth a la espera de una oferta mucho más sonada de la Juve, que lleva años en una montaña rusa de malos resultados sin tocar el Scudetto (desde la 19-20).