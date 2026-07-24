Contratiempo importante en el Atlético de Madrid por el fichaje de Nico González

Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 18:13h.

La operación de regreso se demora y aparecen los problemas

El Atlético de Madrid "sondea" y prioriza dos fichajes en el mercado: "Un extremo más"

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El Atlético de Madrid perfila un acelerón en su particular mercado de fichajes. Con el equipo rojiblanco inmerso en la preparación veraniega, la dirección deportiva peina la ventana de transferencias con el objetivo de seguir aumentando las opciones de Diego Pablo Simeone. En este sentido, Mateu Alemany busca un cromo nuevo para la banda con la posibilidad de Nico González sobre la mesa.

El regreso del futbolista argentino convence en la entidad madrileña, pero tras no alcanzar el número de partidos establecidos en su obligación de compra, se ha intentado negociar nuevamente las condiciones con la Juventus de Turín.

El histórico italiano establece, como mínimo, un precio fijo de 25 millones por la salida de Nico González. Las conversaciones con el Atlético, que mantiene el deseo de incorporarle de nuevo, están paradas y ahora se produce un contratiempo importante.

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Contratiempo importante en el Atlético por el fichaje de Nico González

Tal y como recoge MARCA, la espera colchonera por Nico González conlleva riesgos y ahí emerge la Roma. El conjunto italiano, rival directo de la Juventus en la Serie A, ha puesto sobre la mesa una oferta de 25 millones de euros más variables por el internacional argentino. En lo económico, la oferta satisface las exigencias de la Vecchia Signora, pero lo deportivo mantiene vivo al Atlético. De momento.

La 'Juve' duda en reforzar a un rival directo y aguarda por una ofensiva colchonera. El Atlético sigue enfocado en la operación salida y busca algún ingreso importante como el de Thiago Almada antes de acometer el regreso de Nico González.

Mientras tanto, el futbolista busca resolver su futuro y los tiempos juegan en contra del interés rojiblanco. La Juventus, que también quiere hacer caja con Nico González, analiza a fondo la propuesta romanista. Se trata de un contratiempo importante por uno de los objetivos colchoneros.