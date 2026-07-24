Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 12:53h.

En Bilbao se muestran inflexibles por el central

La cláusula de Aymeric Laporte

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El nombre de Aymeric Laporte está ganando fuerza en el mercado de verano. Tras protagonizar un excelente Mundial 2026 con la Selección Española, el futbolista del Athletic Club disfruta de sus vacaciones antes de ponerse a las órdenes de Edin Terzic. Sin embargo, la calma para el central ha durado muy poco, ya que esta semana se le ha relacionado con el FC Barcelona.

Tras varios veranos en los que azulgranas y rojiblancos han batallado por Nico Williams, el futuro del zaguero de Agen podría abrir una nueva pelea deportiva entre ambos clubes. En estos momentos, las sensaciones en Bilbao son positivas y el Athletic, que ya avisa a los culés, está tranquilo. Por su parte, en el Barcelona comienzan a florecer las dudas.

Las dudas del Barcelona por el fichaje de Aymeric Laporte

En su última intervención en Radio MARCA, el experto en mercado Matteo Moretto ofrece la última hora del posible fichaje de Aymeric Laporte por el FC Barcelona. La citada fuente analiza los movimientos de Deco y Joan Laporta en el puesto del central con dudas importantes: "El Cuti Romero creo que está negociando con varios clubes y hay varios clubes pendientes de él. Para mí, ahora mismo los tres clubes que, no preguntan sino que van un poco más allá, el Inter de Milán, el Barcelona que está valorando centrales... incluso vamos a ver qué pasa con Andreas Christensen que no tengo clarísimo que se vaya a quedar aunque renovó".

Unas dudas que se enlazan con el futuro de Laporte. Los contactos con el entorno del zaguero son reales, pero aún no se ha realizado una ofensiva concreta: "Y el Barcelona preguntó por Aymeric Laporte, es cierto, te lo confirmo al cien por cien. Sé que tiene cláusula, pero simplemente han hablado con el entorno de Laporte, esto sí y están hablando con el entorno del Cuti Romero. Están valorándolo, no sé si van a saco a por un central, aunque valoran opciones en el mercado".

La cláusula de rescisión del defensa del Athletic Club

En este rumor de mercado, que va creciendo con el paso de las horas, hay un tema de discusión: la cláusula de rescisión del central. Tras varios mercados tratando de acometer un difícil regreso desde Arabia Saudí, el Athletic acabó logrando su fichaje sobre la bocina con un contrato por tres temporadas. Laporte, feliz en Bilbao, no se pronuncia al respecto y disfruta de sus vacaciones tras la conquista del Mundial, aunque se están filtrando dos versiones opuestas sobre su precio de salida.

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Desde la Ciudad Condal se apuntaba a una cláusula cuyo precio fijado no superaba los quince millones de euros. Una cantidad que niegan medios bilbaínos y que el Diario AS ha elevado apoyándose en fuentes del club rojiblanco.