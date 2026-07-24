El Athletic encuentra solución a uno de sus debates de mercado: el dilema de la fórmula

Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 11:24h.

El equipo bilbaíno, muy activo en el apartado de salidas

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El Athletic Club engrasa la maquinaria con el estreno en LALIGA EA Sports entre ceja y ceja. Antes, el equipo de Edin Terzic deberá completar una serie de amistosos que cobran más relevancia si cabe este verano en el club bilbaíno. El técnico de Menden exigió una pretemporada cargada de encuentros con el objetivo de tomar importantes decisiones sobre el futuro de varios activos.

Eso sí, antes de aterrizar en Lezama, Terzic ya deslizó sus primeros descartes con el mercado de fichajes de fondo. Mikel González lleva semanas trabajando en dar salida a algunos activos que no han contado para el técnico germano en la preparación estival. Y una situación parece desbloquearse.

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El Athletic encuentra solución a uno de sus debates de mercado

Según avanza Ideal, el Granada CF de LALIGA Hypermotion se postula como opción para Aingeru Olabarrieta. Tras un paso de puntillas por Andorra en una cesión que nunca generó consenso entre la afición rojiblanca, el extremo podría encontrar un nuevo trampolín hacia el fútbol profesional para demostrar su valía.

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Con contrato hasta junio de 2029 y la nueva norma de cesiones como condicionante, el Athletic debate la fórmula por la que apostar en las negociaciones con el cuadro nazarí. La opción del traspaso definitivo está sobre la mesa, siguiendo así la estela de otros futbolistas rojiblancos como Unai Gómez.

En Lezama se mantiene la confianza en un atacante que no ha rendido en su primera experiencia profesional lejos de Bilbao. La cesión no se descarta, pero los planes del Athletic deben estar muy definidos para no excederse en el límite fijado por la RFEF.

Novedades en la pretemporada rojiblanca

Los jugadores del Athletic Club Nico Serrano, Maroan Sannadi y Yuri Berchiche, ausentes en las últimas sesiones, han vuelto a entrenar junto a sus compañeros en el regreso al trabajo este jueves en Lezama tras el amistoso de Las Llanas frente al Sestao River. Serrano se ejercitó al margen en los últimos diez días a causa de una lesión muscular leve en el recto anterior izquierdo y no participó en ninguno de los tres partidos de preparación.

En el primero de esos test, el de la pasada semana frente al Derio, Maroan sufrió un golpe en la rodilla izquierda que le ha mantenido fuera del grupo, mientras que en el caso de Yuri no se informó de que haya sufrido problemas físicos, por lo que es probable que el lateral haya regulado las cargas de trabajo en las últimas sesiones.