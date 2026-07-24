Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 10:40h.

Loren Juarros prioriza el lateral izquierdo... pero avanza más fichajes

Loren Juarros persigue el fichaje de Alberto Moreno con un doble hándicap para el Málaga

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Sin prisa, pero sin pausa. Así podría definirse el mercado de verano del Málaga CF hasta la fecha condicionado por su tardío ascenso a LALIGA EA Sports por la vía del playoff. Desde un primer momento, la dirección deportiva que lidera Loren Juarros sabía que acudiría a esta ventana de transferencias con un hándicap a superar y aún así está encontrando los fichajes deseados.

El club costasoleño, aunque volcado en la necesaria incorporación del lateral izquierdo, quiere más. En un equipo muy canterano y joven, el Málaga no oculta su apuesta por el producto malagueño aunque no es el único perfil que se busca.

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No obstante, y asumiendo el problema de mercado al que se enfrenta, la dirección deportiva boquerona no descarta un fichaje de peso que sí atiende a ese perfil de producto de la casa. El Málaga, en palabras de Loren Juarros, apunta alto.

El Málaga confiesa su problema en el mercado de fichajes

El pasado jueves, el líder de la parcela deportiva acompañó a los recién fichados Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor. La tres caras nuevas blanquiazules respondieron a todo tipo de cuestiones antes de dejar su lugar a Loren Juarros. Fue entonces cuando el dirigente boquerón aclaró cuál es el principal problema que está encontrando en este mercado estival.

El director deportivo admite su desventaja con el resto de clubes de la élite nacional: "Las dificultades son las que son. Somos los últimos en llegar. Casi rodos los equipos están más instalados que nosotros y tienen una situación diferente. Tampoco le damos relevancia y nos focalizamos en elegir lo mejor dentro de nuestras posibilidades. Hay algunas posiciones donde no solo el Málaga no encuentra sustitutos fáciles. Hay ocho o nueve equipos que miran la misma posición. Hay que pelear por ello. El proyecto ilusiona. Estamos convencidos de lo que hacemos".

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Loren Juarros calienta una opción de peso

A renglón seguido, Loren Juarros fue cuestionado por un nombre propio. Iván Jaime ha sido relacionado en los últimos días con un posible regreso al Málaga CF. El canterano, que protagonizó un importante traspaso en el fútbol luso rumbo al Oporto, se ha dejado querer. Ante esta posibilidad, el director deportivo malaguista opta por jugar al despiste: "No te podría decir ni que sí que no. Trabajamos en las mejores opciones. No van a subir todos los canteranos ni van a llegar todos los malagueños. Los jugadores que vengan de fuera tienen que dar ese nivel".