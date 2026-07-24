Juan Pérez 24 JUL 2026 - 09:53h.

A pesar de tener el interés de varios clubes de LALIGA

El Málaga pacta a Carlos Dotor y Loren Juarros apuesta por dos fichajes: hay una duda

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Los quebraderos de cabeza en la planificación del Málaga para la banda izquierda están cerca de acabar con la contratación de Alberto Moreno, que llegaría libre tras finalizar contrato con el Como 1907. El sevillano de 34 años suma dos buenas temporadas en la Serie A con varios pretendientes de LALIGA, pero todo apunta a una negociación fructífera que puede tener confirmación en las últimas horas.

El acercamiento entre las dos partes y la pista de Loren Juarros sobre el fichaje del lateral izquierdo "en breve" deja a la vista la figura de Alberto Moreno como algo muy próximo. Tanto es así que en La Opinión de Málaga aclaran que la negociación apunta a estar en los últimos trámites para sellar así el cuarto fichaje y blinder el lateral izquierdo con un jugador que llega en la élite muchos años.

La composición del equipo de Juanfra Funes no es ni mucho menos fácil para un ascendido, y tal y como ha confirmado el Juarros, hay ocho o nueve equipos buscando en la misma posición. El convencimiento del Málaga es no hacer contratos que puedan volverse en su contra a medio plazo, de ahí que las negociaciones por los flecos, duraciones o techos salariales sea extrema.

Alberto Moreno es el elegido, un jugador con características de carrilero, con la gloria de haber tocado en varias ocasiones títulos europeos con Sevilla y Villarreal. A pesar de que en el pasado el Málaga se fijó en Diego Rico, las exigencias económicas del ex del Getafe eran demasiado altas para lo que buscaba el conjunto blanquiazul. Ahora el caso de Alberto Moreno parece cuestión de horas tras unir la revelación del fichaje de RTVE Andalucía con las palabras de Juarros de un movimiento rápido para tapar huecos, mejorar la plantilla y acomodar al equipo desde la pretemporada.