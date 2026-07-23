Celia Pérez 23 JUL 2026 - 17:50h.

El director deportivo ha estado en rueda de prensa este jueves

Las cifras del fichaje de Juan Cruz por el Málaga, con opción de compra y pellizco para el Betis

Compartir







Loren Juarros sigue dando forma a la plantilla del Málaga para la vuelta a Primera división. Entre los refuerzos que aún quedan para terminar de completar el equipo de Juanfra Funes, el director deportivo centra la atención especialmente en una demarcación: la del lateral izquierdo. Entre los candidatos ha sonado con fuerza los últimos días el nombre de Alberto Moreno, libre tras finalizar su contrato con el Como. Y aunque Loren no ha dado pistas sobre nombres propios, sí ha acercado el refuerzo en "breve".

Él mismo lo ha confirmado este jueves en rueda de prensa que la posición de lateral izquierdo es prioritaria para reforzar: "Es una pieza que estamos buscando y a la que más tiempo estamos dedicando, pero seguimos trabajando discretamente de manera interna y vamos avanzando en varias opciones que tenemos y somos optimistas en que alguna de las opciones se cierre en breve", dijo.

PUEDE INTERESARTE El Bayern de Múnich anuncia el siguiente paso de Bryan Zaragoza

"Las dificultades son las que son, porque somos los últimos en llegar", dijo en rueda de prensa el dirigente malaguista, quien trabaja con sigilo, porque "el Málaga es una institución enorme, pero para los demás acabamos de llegar y los otros recién llegados tienen una situación diferente".

Loren Juarros, a pesar de los ajustes económicos, espera reforzar la plantilla para que pueda competir en LaLiga EA Sports: "Nos focalizamos en elegir lo mejor dentro de lo que podemos, por lo que pensamos que viene mejor. Hay posiciones en las que hay ocho o nueve equipos buscando en la misma posición. Hay que pelear con ellos. Nuestro proyecto ilusiona, pero hay otras cuestiones", afirmó.

PUEDE INTERESARTE El Málaga se acerca al fichaje de Juan Cruz: fuera del segundo amistoso con el Leganés

"Vamos a estar abiertos a opciones que se puedan dar y posibilidades que puedan venir bien a los jugadores. La base del equipo ya estaba aquí, pero tenemos que estar atentos y abiertos a nuevas posibilidades, tanto con jugadores que tenemos como con otros que no están aquí. Los partidos de pretemporada cambian mucho a veces la forma de pensar. Vamos a ir viendo un poco todo lo que pasa este fin de semana", apuntó