El Málaga se acerca al fichaje de Juan Cruz: fuera del segundo amistoso con el Leganés

Celia Pérez 17 JUL 2026 - 12:38h.

El extremo no ha sido convocado para el duelo de este viernes

Loren Juarros reconoce que negocia con el Celta por Carlos Dotor: "Estamos hablando"

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Loren Juarros sigue trabajando para tratar de conseguir los refuerzos necesarios para el regreso a Primera división. Con Fernando Calero para el eje de la zaga, el club centra la mirada en otro de los puntos importantes dentro de la agenda: el carril izquierdo izquierdo. El propio director deportivo lo reconoció hace unos días y parece ello lo tiene todo atado con Juan Cruz.

Según cuenta el diario AS, el Málaga y el Leganés están en negociaciones para tratar de cerrar la operación por la que Juan Cruz regrese a la Costa del Sol. El acuerdo con el jugador parece estar sellado y todo apunta que si saldría lo haría en calidad de cedido con opción de compra, la fórmula elegida por la que el club pepinero estaría tratando de encontrarle una salida. De hecho, el jugador se ha quedado fuera del segundo partido amistoso del cuadro pepinero.

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De esta forma, si el Málaga consigue cerrar su regreso, Juan Cruz afrontaría su segunda etapa en el club de Martiricos, al que llegó con diez años para formar parte del conjunto alevín. Tras su paso por el Betis y ahora en el Leganés, el extremo busca volver al equipo blanquiazul con el proyecto en Primera división.

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Loren Juarros, los fichajes y Carlos Dotor

Con motivo de la renovación de Einar Galilea y Eneko Jauregi, el director deportivo ha respondido a los distintos temas que rodean la actualidad blanquiazul como es el caso de Carlos Dotor. "Estamos muy contentos con lo que nos dio Dotor. Sabemos que el chico ha estado muy feliz aquí y que tiene la voluntad de venir. Es propiedad del Celta, estamos hablando con ellos y vamos a ver, si el Celta determina que no se queda con él, que es el propietario, pues trabajar la posibilidad de que vuelva aquí", aseguró.

Además, admitió que la prioridad de la planificación para la temporada del regreso a LALIGA es reforzar la demarcación de lateral izquierdo, aunque dijo que también trabajan en ver más posiciones y en analizar en qué se puede mejorar el equipo. "Estamos trabajando en una serie de posiciones, y sabéis que un lateral izquierdo estamos buscando. Ya sabéis que no me gusta hablar demasiado. Estamos intentando siempre analizar dónde podemos mejorar el equipo, qué posiciones y si existen esos jugadores que nos hagan mejorar el equipo", añadió.