Celia Pérez 14 JUL 2026 - 08:18h.

Diez años después vuelve al club malaguista

Las dudas de Thiago Pitarch para salir al Málaga y sus opciones con Mourinho

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Loren Juarros sigue trabajando para tratar de conseguir los refuerzos necesarios para el regreso a Primera división. A pesar de que el club aún no ha oficializado ningún movimiento, en la dirección deportiva no se para y centran la mirada en una de las grandes demarcaciones marcada en rojo: la defensa. Es la gran prioridad en este mercado de verano. El club busca dos incorporaciones en esta línea para el lateral y el eje de zaga, y en este último caso parece tener atado ya a Fernando Calero.

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el conjunto boquerón habría cerrado el regreso del defensa, que llega libre tras acabar contrato con el Espanyol. Calero regresaría de esta forma a la que fue su casa hace ya diez años, y de la que salió para poner rumbo en su momento al filial del Real Valladolid.

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Carlos Dotor, para la medular

Mientras tanto el gran deseo boquerón para la medular no es otro que Carlos Dotor. El jugador madrileño, más allá de su excelente rendimiento en el campo, cayó de pie en el vestuario malaguista. El centrocampista no cuenta para Claudio Giráldez, situación similar a la del pretendido Manu Sánchez. El Málaga tiene la necesidad de reforzar el lateral izquierdo y el jugador olívico, con contrato hasta junio de 2028 al igual que el citado mediocentro, encaja en sus parámetros deportivos y económicos.

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El deseo del jugador pasa por continuar en el Málaga si el club celeste decide no contar con él. Sería la primera opción de Dotor en caso de que se le busque una salida desde la entidad olívica este verano, aunque por su parte en la entidad blanquiazul también deben estudiar si realizaría una oferta formal al cuadro vigués por él ya sea a través de una nueva cesión o de un traspaso.