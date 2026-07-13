Las dudas de Thiago Pitarch para salir al Málaga y sus opciones con Mourinho

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 11:39h.

La idea del canterano es jugar en un equipo de Champions League

Lluvia de críticas a Thiago Pitarch tras sus polémicas palabras sobre Marruecos en plena concentración de España

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Los vaivenes del mercado de fichajes en el Real Madrid colocan a Thiago Pitarch en el punto de mira de muchos equipos, pero también del propio José Mourinho para la próxima temporada. El salto de nivel del centrocampista en la Selección Española Sub-19 campeona del Europeo es una demostración más de su protagonismo hacia la élite, donde las rotaciones del conjunto blanco aparecen en el horizonte junto a la oportunidad que le brinda el Málaga CF en LALIGA.

Thiago Pitarch, que no le cierra la puerta a jugar con Marruecos en el futuro, tiene una de las decisiones más importantes y a la vez difíciles de su carrera a las puertas de cumplir en agosto los 19 años. Campeón con La Rojita y con los galones de sentirse protagonista, la pretemporada con el Real Madrid parece el próximo paso obligado antes de planificar qué decisión es la mejor para su futuro inmediato: apostar por encontrar un hueco en el primer equipo, asegurar minutos en el Castilla o la búsqueda de una cesión para demostrar su potencial frente a los mejores.

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Según As, el Málaga es el equipo que más se ha interesado en el mediocentro para darle un rol relevante en el regreso a primera de los andaluces. La respuesta a esa decisión pasa por la confianza. La que él mismo le tiene a su fútbol para salir cedido y triunfar o la que le pueda prometer Mourinho para la 26/27 a sabiendas de que el hueco es similar al del año anterior, porque la salida de Ceballos se nubla con la llegada de Bernardo Silva.

Aun así la exigencia del chaval en los pocos minutos que disputó el año pasado con el primer equipo demostraron que tiene el potencial para hacerse un nombre con el paso de los años, pero la duda es si ya está preparado para vestir la camiseta del Real Madrid. La suplencia es la reacción fácil a esa premisa cuando ha de superar a nombres como Fede Valverde, Tchouameni o Camavinga en la medular, aunque la realidad es que en su perfil sólo está Bernardo Silva.

Si el jugador ejecuta su perfil desde la medular y Mourinho apuesta por la calidad más allá de lo que puedan hacer Brahim o Arda Güler en posiciones más adelantadas, quizás tiene un hueco. La cuestión es entender el perfil del portugués y las oportunidades que le pueda dar frente a las del Málaga. De primeras parece una operación destinada para el final del mercado por la relevancia que el propio Pitarch puede tener en el Real Madrid del mes de julio y agosto teniendo en cuenta las ausencias de internacionales en las próximas semanas. Y si el ritmo del español es el actual hasta el punto de convencerse para dejar de lado las vacaciones para apostar por convencer a Mou, tiene mucho ganado en su decisión de ser un jugador de Champions League.