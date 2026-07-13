Las cuatro nuevas perlas de Hansi Flick en la pretemporada del Barça, de Shane Kluivert a Xavi Espart

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 10:46h.

Los nombres con más opciones de hacerse un hueco en la élite

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Las primeras semanas en la pretemporada del FC Barcelona de Hansi Flick tienen una seña de identidad especial este año por la cantera que se realza mucho más en año de Mundial. Las ausencias de los internacionales pesan lo suficiente a las puertas de una nueva temporada como para acumular más jóvenes prometedores bajo las órdenes del técnico alemán con el escaparate que eso supone para su futuro inmediato.

La Masía es una de las casas del fútbol más afamadas a nivel global, y este mes de julio debe brillar por encima de todo en Can Barça por la especial relevancia para darle forma a la próxima plantilla blaugrana. Desde su primer año el peso de las categorías inferiores en el proyecto en la comandancia de Flick ha sido vital, y con 15 internacionales de 'vacaciones' por jugar el Mundial 2026, las oportunidades se multiplican en los ojos de los que hasta ahora han convivido en el filial o en el Juvenil A.

El caso es además más complejo por la necesidad de ciertos fichajes como el del '9', un hueco que deja espacio a la oportunidad con perfiles muy diferentes. El menor de los Kluivert, un mundialista de tan sólo 18 años y dos perlas de la cantera son cuatro de los nombres más destacados que, de sorprender en pretemporada, más van a sonar para tener minutos a lo largo de la temporada.

Shane Kluivert

El hijo pequeño de Patrick Kluivert acaba de renovar a pesar de tener propuestas para salir, y quiere buscar su oportunidad desde el extremo izquierdo como una alternativa. Aunque lo tiene difícil tras los fichajes de Adeyemi y Gordon, empieza la pretemporada con el deseo de demostrar que a sus 18 años puede hacerse un hueco. Ya es internacional sub-19 con Países Bajos.

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Xavi Espart

Uno de los nombres llamados a tumbar la puerta del primer equipo en las próximas temporadas es este lateral derecho con un marcado carácter ofensivo. Presente en varias convocatorias el año pasado, a sus 19 años su futuro depende de la apuesta del Barça en Héctor Fort o en él como sustituto de Koundé si no hay fichajes en la posición.

Hamza Abdelkarim

El delantero egipcio de tan sólo 18 años empieza la prueba de fuego con los mayores después de su experiencia mundialista. Tras media temporada cedido en el juvenil, el club blaugrana lo ha comprado por 1,5 millones de euros en un movimiento especialmente barato que guarda mucha relevancia de inicio por la ausencia de un '9' en la plantilla. Debe ser de los jóvenes con más presencia en pretemporada.

Orian Goren

Los 17 años del israelí Orian Goren no casan con su capacidad para deslumbrar desde la medular. Con una visión de juego made in La Masía, el interior ha sido uno de los nombres más relevantes del club en el Juvenil y en la pasada Youth League. Es uno de los jugadores más prometedores y con más potencial, lo asemejan al perfil de Pedri pero no es el único con ese encuadre en el Juvenil A.

La convocatoria completa de los canteranos está por definir, pero todo apunta a que se va a completar con Alex Gonzalez, Toni Fernández, Guille, Ibrahim Diarra, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Álvaro Cortés, Òscar Gistau, Ebrima Tunkara y Landry Farré.