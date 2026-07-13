Creen que la operación salida del Atlético podría generar urgencias

Baena desvela su charla con Simeone en su momento más difícil: "Es normal"

Compartir







El FC Barcelona insiste con el fichaje de Julián Álvarez. Joan Laporta ha asegurado este lunes una nueva oferta por el delantero, pero advierte al Atlético de Madrid de que "no es ilimitada" en el tiempo. En el Metropolitano no tienen ninguna intención de facilitar la operación, mientras que en la Ciudad Condal hay cierto optimismo porque consideran que los rojiblancos "necesitan vender".

Según sostiene el diario Sport, el Atlético "lo tiene difícil" con Julián después de que el propio jugador mostrara de manera pública su deseo de salir. El mencionado diario considera, además, que el club madrileño "necesita vender por 80 millones" debido a que no está consiguiendo dar salida a varios futbolistas señalados para hacer caja. Y que debido a esa necesidad, "sólo le quedará la vía Julián" para obtener ingresos.

PUEDE INTERESARTE Los siete equipos con mundialistas en semis que podrían aplazar su debut en LALIGA EA Sports

Las cuentas del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes

Lo cierto es que entre las informaciones que llegan desde la Ciudad Condal y la postura del Atlético de Madrid hay una diferencia notable. Sí es verdad que Thiago Almada, Sorloth, Ruggeri y Giménez están en la rampa de salida, como señala el diario Sport. Pero la situación está lejos de ser urgente. Almada tiene un pie y medio fuera y un acuerdo con River Plate por 20 millones, mientras que la salida de Sorloth a la Juventus se frenó justo antes del Mundial y ahora está algo estacanda. Con Ruggeri y Giménez están a la expectativa, aunque en el Metropolitano consideran que no sacarán demasiado dinero por el uruguayo debido a su edad y su estado físico.

Hasta la fecha, el Atlético se ha gastado cerca de 60 millones tras anunciar las incorporaciones de Grimaldo y Hjlumand, además de tener un acuerdo para firmar a Kang In Lee por otros 35 millones más. Es decir, que el apartado de gastos ronda ya los 100 millones de euros, mientras que las únicas salidas que se han producido han sido con la carta de libertad: Griezmann y Lenglet.

PUEDE INTERESARTE El plan de Uruguay con Forlán como sustituto de Bielsa con fecha de caducidad

El Atlético tiene previsto hacer a principios de agosto una ampliación de capital de 101 millones de euros que le permitirá tener más margen en el mercado. Aún mantienen la idea de firmar un central y un delantero, como mínimo, además de cubrir posibles salidas como la de Sorloth. Si bien es cierto que necesitará vender, en el Metropolitano siguen convencidos de que el Barcelona no tiene capacidad económica para firmar a Julián Álvarez y, además, no tienen ninguna intención de facilitar su salida a finales de verano, tal y como sugieren desde la Ciudad Condal. Tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones, por lo que su marcha no se antoja ni mucho menos sencilla... por mucho que sigan presionando desde el Camp Nou.