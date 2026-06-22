Fran Fuentes 22 JUN 2026 - 23:20h.

El argentino se lo deja muy claro a Diego Pablo Simeone

La decisión de Álex Baena que le recriminaron Pedri y Rodri y acabó en gol de España a los pocos segundos

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El 'culebrón' de Julián Álvarez no solo parece no tener fin, sino que acaba de sumar un último capítulo. Tras el interés del FC Barcelona, sumamente reconocido y vox populi durante meses, se sumó el Real Madrid, que comunicó oficialmente que el Atlético de Madrid había rechazado una oferta de 150 millones, con el posterior escarnio del club rojiblanco. Sea como fuere, el delantero se encuentra concentrado con la selección de Argentina y, al término del partido frente a Austria, con triunfo de la 'Albiceleste', ha respondido muy claro a su futuro: quiere marcharse.

Así lo ha expresado en los micrófonos de ESPN. Sobre su futuro, no pudo esconder que su deseo es no continuar en el Atlético de Madrid, aunque no tiene claro qué es lo que va a suceder: "Bueno, no. La verdad es que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta. Yo hablé la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar", revela.

Ante la insistencia del periodista, Julián Álvarez suelta la bomba: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia, y quiero cumplir mi sueño", sentencia, antes de irse. Una respuesta que deja muy claro que el delantero siente que su lugar no está en el Atlético de Madrid, sino en otro club europeo.

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El futuro de Julián Álvarez, lejos del Atlético: ¿Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Arsenal...?

En este sentido, el futuro de Julián Álvarez parece que no pasa por el Riyadh Air Metropolitano. La presunta oferta que enviará el FC Barcelona será una más dentro de las que ya ha rechazado el Atlético de Madrid. En este sentido, otros clubes como el Arsenal o el PSG, amén del propio Real Madrid, también han mostrado el interés en hacerse con el delantero argentino. A sus 26 años, parece que la fractura entre el jugador y el técnico, Diego Pablo Simeone, es insalvable. Por lo pronto, el propio '9' de la 'Albiceleste' ya lo ha hecho público, evidenciando que existe un problema, por más que Enrique Cerezo niegue que existe una situación en torno a su figura. Habrá que esperar, eso sí, a ver si el director deportivo, Mateu Alemany, condicionado ahora por el fondo de inversión Apollo, acepta una oferta o de cuánto son las próximas propuestas que llegan a las oficinas del club.