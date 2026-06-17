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Enrique Cerezo, muy enfadado cuando le preguntan por Julián Álvarez: "Queréis repetirlo y uno ya se cansa"

Enrique Cerezo, sobre el futuro de Julián Álvarez
Enrique Cerezo, sobre el futuro de Julián Álvarez. ElDesmarque
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Enrique Cerezo estalla. El presidente del Atlético de Madrid se ha mostrado muy enfadado cuando le han preguntado por el futuro de Julián Álvarez, admitiendo la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid e insistiendo una y otra vez en que tiene contrato con el equipo rojiblanco.

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