Enrique Cerezo, muy enfadado cuando le preguntan por Julián Álvarez: "Queréis repetirlo y uno ya se cansa"
El presidente del Atlético admite la oferta del Real Madrid
Thiago Almada, titular por sorpresa y foco de críticas en Argentina
Enrique Cerezo estalla. El presidente del Atlético de Madrid se ha mostrado muy enfadado cuando le han preguntado por el futuro de Julián Álvarez, admitiendo la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid e insistiendo una y otra vez en que tiene contrato con el equipo rojiblanco.