El presidente del Atlético admite la oferta del Real Madrid

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Enrique Cerezo estalla. El presidente del Atlético de Madrid se ha mostrado muy enfadado cuando le han preguntado por el futuro de Julián Álvarez, admitiendo la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid e insistiendo una y otra vez en que tiene contrato con el equipo rojiblanco.