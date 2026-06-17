Thiago Almada, titular por sorpresa y foco de críticas en Argentina
El centrocampista del Atlético firmó un debut bastante discreto ante Argelia
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Argentina arrancó a lo grande en el Mundial 2026. La actual campeona del mundo goleó 3-0 a Argelia con una actuación estelar de Leo Messi, que anotó un hat-trick. Fue un debut idílico que, aún así, dejó algunas sorpresas. Entre ellas, la titularidad de un Thiago Almada que quedó algo señalado, sustituido al inicio del segundo tiempo y foco de críticas a través de las redes sociales.
Almada viene de firmar una temporada bastante mala en el Atlético de Madrid. Firmó por el cuadro rojiblanco el pasado verano a cambio de 18 millones de euros y, pese a que sus primeras sensaciones fueron positivas, se acabó diluyendo de forma alarmante hasta provocar el hartazgo de la afición atlética.
Aún sí, Lionel Scaloni le metió en la convocatoria de Argentina para jugar el Mundial. Y no sólo eso, sino que arrancó como titular en el primer partido ante Argelia, partiendo desde la banda izquierda y completando un ataque formado también por Leo Messi y Lautaro Martínez.
Sus números fueron bastante discretos: 43 intervenciones con balón, 0 regates, sólo 1 tiro, siete balones perdidos, cuatro recuperaciones. Scaloni decidió mandarle al banquillo a los 55 minutos, al inicio del segundo tiempo, para dar entrada a su compañero rojiblanco Nico González. Por entonces, el marcador aún iba 1-0, pero Messi aún tenía dos goles más por anotar, uno de ellos asistido precisamente por Nico.
Thiago Almada, foco de críticas en Argentina
En las redes, Almada fue foco de críticas de la afición de Argentina. A muchos les sorprendió su titularidad. Otros, directamente, apuntaron a su bajo rendimiento. Y en términos generales, la hinchada se mostró confiada para que no vuelva a partir de inicio en los próximos partidos de la Albiceleste, que se medirá a Austria y Jordania para completar la fase de grupos.