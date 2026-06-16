Por qué Kylian Mbappé simula tocar una flauta para celebrar su gol

Celia Pérez 16 JUN 2026 - 23:27h.

El delantero sorprendió a todos con su celebración ante Senegal

Los expertos arbitrales se pronuncia con el polémico penalti no pitado a Mbappé: "Llega tarde"

Compartir







No fue fácil, pero Francia consiguió imponerse a Senegal en su debut mundialista. No fue hasta la segunda mitad, en un duelo que ya había tenido la llamativa jugada del inicio copiada a Luis Enrique y polémica arbitral por un penalti no pitado, cuando los de Didier Deschamps consiguieron imponerse en el marcador con un gran protagonista sobre el resto: Kylian Mbappé.

El ariete del Real Madrid, que ha había acaparado los focos precisamente por ese penalti no pitado por parte de Mané, consiguió abrir el marcador en el 66' y cerrar el triunfo final por 3-1 en el 96'. Un Mbappé que además fue protagonista por una celebración de lo más llamativa en la que simula que toca una flauta y que muchos se preguntarán de dónde bien.

PUEDE INTERESARTE El comandante del avión que llevó a Cabo Verde pidió conocer al Vozinha tras su gesta ante España

Pues bien, Mbappé fue invitado fue protagonista del programa After Hours de Fox Sports conducido por James Corden. En dicho programa intentó tocar la flauta sin demasiado acierto y por ello, tras una promesa realizada al presentador, decidió celebrar de esa manera su tanto en la cita mundialista.

Mbappé adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise para anotar su decimotercer gol en un Mundial. Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1, el punta del Real Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15).

Además, Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar los dos goles. El delantero suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.