Celia Pérez 16 JUN 2026 - 22:46h.

Mané derribó a Mbappé cuando se colaba en el área

La cruda realidad de los jugadores de Irán en el Mundial 2026: “Estamos cansados”

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Francia se ha medido este martes por la noche ante Senegal en un partido que se le ha complicado más de lo esperado. El debut mundialista del conjunto de Didier Deschamps ha dejado varias estampas llamativas, como el truco copiado a Luis Enrique, pero también una jugada de lo más polémica con el penalti no pitado a Kylian Mbappé en la segunda mitad.

Fue en el 57' cuando el delantero del Real Madrid se marchó de Diouf y logró colarse en el área. Ahí Mané fue a ras de suelo para cortar su avance. Mbappé cayó y el colegiado Alireza Faghani decidió no pitar nada. La jugada era bastante cuestionable y el VAR llamó al árbitro para revisarla, pero ni aún así cambió de opinión. Decidió no señalar la pena máxima manteniendo una decisión muy cuestionada por los expertos arbitrales, concediendo todos en que debería haber señalado penalti.

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"Mbappé se lleva el balón, Mané se desliza a ras de suelo, llega tarde, no toca esférico y contactan ambos cayendo el francés. PARA MÍ ES PENAL. No pita penal en vivo Faghani, lo mandan al monitor y se mantiene en el NO penal. Pienso que él interpreta que es el galo el que busca el contacto con el jugador que va al suelo. Yo no lo creo y Mané al deslizarse a ras de suelo, sin tocar balón, al estar más rápido el francés, toca a Mbappé, que a esa velocidad lo hace caer ", argumentó @MrAsubio en su cuenta de X.

"Mbappé puntea el balón y Mané, que llega muy tarde, le traba claramente dentro del área. ES PENALTI. El árbitro iraní, que fue llamado por el VAR, decidió gastar una broma a los presentes", escribió @ArchivoVAR en redes sociales sobre la debatida jugada entre Mbappé y Mané en el Francia-Senegal.