El comentarista de Dazn se mostró muy crítico con el delantero antes de su doblete a Senegal

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Francia ganó a Senegal. La selección gala, probablemente la gran favorita a ganar el Mundial 2026 viendo su convocatoria y sus alineaciones, se impuso 3-1 ante el campeón africano con un doblete de Kylian Mbappé y otro gol de Bradley Barcola. Todo ello tras un primer tiempo plomizo, sin goles, en el que la selección senegalesa estaba pasando claramente por encima de la francesa.

Hubo que esperar 66 minutos a que Mbappé abriera la lata. Y para entonces, Claude Makélélé ya parecía estar bastante cansado del delantero, que había fallado algunos controles, un par de mano a mano ante el portero e incluso perdió dos balones que casi acabaron en goles de Senegal.

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Makélélé hizo de comentarista en la retransmisión de Dazn y sus palabras se volvieron virales. Se mostró muy crítico con Kylian, acusándole de no jugar en equipo y de pecar de individualista y de querer meterse con el balón dentro de la portería.

Las críticas de Makélélé a Mbappé ante Senegal

"¡Madre mía, madre mía! ¿Qué quieres, que el balón te lleve dentro? ¿Qué quieres? Oh mama mía, Dios mío, un balón impresionante, hasta los defensas no podían hacer nada", expresó Makélélé en plena retransmisión después de que Mbappé, ya en el segundo tiempo y con 0-0 aún en el marcador, fallara otra ocasión.

Posteriormente, el comentarista fue a más: "Es el problema de Mbappé, que quiere todos, todos los balones para él. Debe jugar con los compañeros y no juega en equipo".

Poco después, eso sí, Kylian le quitó la razón. Marcó el 1-0 para abrir el marcador de Francia y, ya en el tramo final, anotó el 3-1 definitivo con un sensacional derechazo desde fuera del área. Al final, un doblete para acallar las críticas tras una hora de encuentro en la que no había estado nada fino. Aunque para entonces, eso sí, las palabras de Makélélé se habían vuelto virales.