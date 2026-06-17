Javi Rayo 17 JUN 2026 - 08:24h.

Manu Carreño desvela el gran dilema al que se enfrenta Luis de la Fuente

Mikel Merino explica cómo cambian los rivales con Lamine: "Empezaron a jugar de forma distinta"

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Aunque la mira está puesta ya en el partido del próximo domingo ante Arabia Saudita, es inevitable seguir echando la vista atrás y diseccionar qué falló para que la Selección Española no pasara del empate ante Cabo Verde. La opinión pública ya tiene a sus señalados aunque es evidente que hay motivos de sobra para creer que este grupo puede ser campeona del mundo. Luis de la Fuente tendrá que tomar decisiones de cara al próximo encuentro y para Manu Carreño hay una de obligado cumplimiento que puede provocar un antes y un después en la relación del seleccionador nacional con los pesos pesados.

¿Qué debe hacer ahora Luis de la Fuente?

Manu Carreño explica que Luis de la Fuente debe tomar una decisión con respecto a la columna vertebral de España. El partido ante Cabo Verde dejó claro que hay varios jugadores que siguen sin estar al 100% como consecuencia de sus lesiones y el seleccionador nacional debe decidir si los sigue alineando a sabiendas de que no podrán ofrecer su mejor versión o si por el contrario apuesta por jugadores en los que tiene menos confianza pero que sí están al 100% físicamente.

"Este Mundial va a tener bastante que ver con la decisión que tome Luis de la Fuente con su guardia pretoriana. No sé si va a priorizar eso Luis de la Fuente o si va a decir que va a poner a jugadores que estén mejor físicamente. Por ahí pasa buena parte de este Mundial. Luis de la Fuente sabe quiénes son sus futbolistas más cercanos y los que son de su núcleo duro, los que no le han fallado. Si están mejor, los pondrá en el terreno de juego", concluye el presentador de ElDesmarque de Cuatro.

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Lo cierto es que, a excepción de Víctor Muñoz, todos los jugadores que llegaron tocados a los amistosos previos al Mundial tuvieron minutos en el debut de la Selección Española ante Cabo Verde: Fabián (71), Mikel Merino (19), Lamine Yamal (19) y Nico Williams (3).