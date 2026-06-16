El Real Madrid saca pecho con Marc Cucurella: llena sus redes con fotos el día del debut de España en el Mundial
El conjunto blanco publicó numerosos posts en sus redes sociales con el lateral como protagonista
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El Real Madrid tiene un nuevo dueño para su lateral izquierdo y es Marc Cucurella. El conjunto blanco hizo oficial la incorporación del defensa español procedente del Chelsea ayer y gran parte de los posts que la cuenta oficial del club merengue publicó horas después del fichaje tenían al catalán como protagonista. Cucurella ha firmado hasta 2032 y la operación, una de las más inesperadas del mercado de fichajes de verano, supone el regreso del internacional con La Roja a LALIGA EA Sports después de varios años en la Premier League.
El Real Madrid saca pecho del fichaje de Marc Cucurella
La importancia de la llegada de Marc Cucurella al Real Madrid no solo ha quedado reflejada en las reacciones de los aficionados al anuncio de su fichaje, sino también por la estrategia de comunicación que el conjunto blanco llevó a cabo horas después del comunicado oficial. Las redes sociales de los de Concha Espina, en concreto la cuenta oficial de Instagram, estuvieron prácticamente monopolizadas por fotografías y vídeos del catalán.
El club merengue es consciente de lo inesperada e impactante que ha sido esta operación ya que en las últimas semanas se había colocado a Cucurella en los radares del Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid, estando más cerca de fichar por los últimos. Lo llamativo es que no es habitual que una nueva incorporación concentre tanta presencia en las redes sociales de un club durante sus primeras horas como jugador madridista.
Sin embargo, el Real Madrid entiende que el lateral español llega avalado por su rendimiento en la Selección Española a las órdenes de Luis de la Fuente y por el gran nivel mostrado en Inglaterra con el Brighton Hove Albion y el Chelsea. El conjunto blanco ha querido lanzar un mensaje desde el primer día de Cucurella como merengue y queda claro que el catalán viene a ser un hombre importante para José Mourinho.