El pellizco millonario para el Barça por el fichaje de Cucurella al Real Madrid

Juan Pérez 16 JUN 2026 - 09:55h.

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La relevancia del fichaje de Marc Cucurella, el segundo defensa más caro en la historia del Real Madrid, es total por las implicaciones directas de conseguir a un jugador formado en La Masía que estaba en el punto de mira de los culés (y del Atlético). La única lectura positiva en Can Barça es la compensación económica por los años que ha pasado el lateral izquierdo en la cantera, un plus que sabe a una derrota menos amarga después de los seis temporadas como blaugrana.

Los rumoreados 55 millones de euros que paga el Real Madrid al Chelsea para conseguir a uno de los fijos de la Selección Española dejan algo de cash en el FC Barcelona. La carrera de Cucurella desde los 14 a los 20 años es la razón por la que se activa el conocido Mecanismo de Solidaridad de la FIFA por el que un porcentaje del precio del traspaso va a todos los clubes de formación.

El 5% de ese total conocido de los 55 millones se divide entre Barça, Espanyol, Getafe y Brighton según los años que estuvo en cada club y la edad del jugador en ese momento. Entre los 12 y los 15 años el club formativo recibe el 0,25% del traspaso por cada año, un plus que sube al 0,5% durante la etapa de los 16 a los 23 años. Por eso el FC Barcelona recibiría 1,35 millones de euros a la espera de saber posibles cláusulas que aumenten el precio total del traspaso.

El resto de clubes que tenían en sus filas a Cucurella en alguna de esas fases recibe una cantidad mucho más baja pero nada desdeñable como ha sucedido con cada uno de los traspasos previos de Cucurella. La llegada del lateral al Real Madrid dejaría 275.000 euros en el Español, 550.000 euros en el Getafe y 275.000 euros en el Brighton.