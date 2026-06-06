Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 12:55h.

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El FC Barcelona afronta un verano con mucho más margen en el mercado de fichajes al tener la posibilidad de afrontarlo ya con la regla 1:1 después de muchas ventanas de ajustes económicos. Una de las zonas a reforzar es la defensa, donde el nombre de Marc Cucurella es una de las posibilidades que tiene Deco para incorporar aunque, para ello, deberían producirse otros dos movimientos previos antes de lanzarse a por un jugador que también sigue el Atlético de Madrid.

Según informa Marca, ya se habrían producido incluso conversaciones con el internacional español, concentrado ya en Chattanooga con la selección dirigida por Luis de la Fuente para disputar su primer Mundial. El lateral zurdo se formó en la Masía y llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Ernesto Valverde en la 17/18 en un encuentro de Copa del Rey ante el Real Murcia en la Nueva Condomina.

Ese verano, Marc Cucurella salió y pasó por el Eibar, el Getafe y el Brighton hasta su pase al Chelsea por más de 65 millones de euros en 2022, donde terminó de consolidarse como uno de los mejores laterales defensivos del mundo. De ahí que se convirtiese en un fijo para Luis de la Fuente, que ya le tuvo en las categorías inferiores de la Roja, y participase de forma importante en la conquista de la Euro 2024, con asistencia incluida en el tanto decisivo de Mikel Oyarzabal en la final.

Los dos movimientos que necesita el Barça para ir a por Marc Cucurella

Ahora surge la oportunidad de que el Barcelona vuelva a contar con un jugador que, eso sí, necesitaría dos movimientos previos para poder tener luz verde de volver a la ciudad condal. Uno es la salida del conjunto culé de Alejandro Balde, que ha ido perdiendo protagonismo progresivamente tras su irrupción inicial con Ronald Koeman y, sobre todo, con Xavi Hernández.

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Esta pasada campaña, el internacional español se ha visto superado por Gerard Martín y Joao Cancelo en distintos momentos de la temporada y esto le ha llevado a buscar una salida. De su intención dependerá su continuidad y, una vez se abra este hueco en la plantilla, el Barça podrá sentarse ya a negociar con el Chelsea.

La llegada de Xabi Alonso al equipo blue este verano ha supuesto el arranque del enésimo proyecto en el conjunto londinense, que tiene un objetivo claro para el lateral zurdo. Andrea Cambiaso, que también está en la agenda culé, es el elegido por los ingleses para reforzar el carril izquierdo y esto ya sí abriría la puerta a Marc Cucurella para regresar cinco años después a LALIGA EA Sports ya convertido en uno de los jugadores más carismáticos de la Selección Española.