Jorge Morán 04 JUN 2026 - 11:54h.

El lateral de la Juventus interesa al Barcelona

En Italia sitúan a Barcelona y Real Madrid tras el fichaje de un polivalente lateral zurdo

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Después de anunciar el fichaje de Gordon para la próxima temporada, el Barcelona quiere seguir apuntalando su plantilla. Y aunque son muchos los nombres que suenan, como el de Marcus Rashford, hay otros más desconocidos para el público general. Uno de ellos, el de Andrea Cambiaso, quién sería una apuesta para el lateral izquierdo de los de Hansi Flick.

El italiano de 26 años ha sido una de las grandes figuras de la Juventus esta temporada. Cambiaso ha disputado 47 partidos, anotando tres goles y ayudando a su equipo con cinco asistencias. Un futbolista que podría cambiar de aires y por el que pujan tanto el Barcelona, como en su momento el Real Madrid.

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La apuesta del Barcelona por Andrea Cambiaso

El pasado mes de marzo, Cambiaso empezó a sonar con fuerza para reforzar al Barcelona. Las informaciones de Fabrizio Romano aseguraban que el italiano era el preferido por Deco, pero existían unos problemas que alejaban su llegada.

El primero de ellos, el precio. Cambiaso se ha revalorizado esta temporada, por lo que la Juventus llegaría a pedir hasta 50 millones de euros por el lateral izquierdo. Un futbolista que tiene contrato hasta 2029 y que se alejaba del dinero que estaban dispuestos a pagar en el club catalán.

Y aquí fue donde apareció la figura del prometedor alemán Nathaniel Brown (22 años), del Eintracht Frankfurt. Un jugador más barato, con más proyección de futuro y que encajaba en lo esperado por el Barcelona. Pero esto habría cambiado en las últimas horas.

Según han informado tanto Fabrizio Romano, experto en fichajes, como Gianluca Di Marzio, de Sky Sport Italia, el interés del Chelsea por Cambiaso ha puesto en alerta a los culés, provocando la reacción de un Barcelona que se vuelve a lanzar a por su fichaje. El italiano habría ganado así la partida a Brown ya que, por lo que cuentan desde Italia, los blaugranas parecen el destino más seguro para el defensor.